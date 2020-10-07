4 طرق تساهم في توفير استهلاك الكهرباء لـ"غلاية المياه".. تعرف عليها

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 4 نصائح لـ"ربات البيوت" بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، وأكد الجهاز أنه يحرص دائما على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بالطرق السلمية لترشيد استهلاك الكهرباء.

طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه

- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسبا لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه.

-يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

- لا بد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التى تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية أكتوبر 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تمّ تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وتلقت المنصة الإلكترونية أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ 1.8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.