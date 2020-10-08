الكهرباء ترفع كفاءة الشبكة لخدمة 600 ألف مشترك بالإسماعيلية

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان قطاع الإسماعيلية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 600 ألف مشترك، ويضم حوالى 41 مركزا وقرية، نجح خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020، في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن قطاع الإسماعيلية حررعن طريق موقف الضبطية القضائية حوالى 6500 محضر سرقة تيار بقيمة تصل إلى حوالى 8 مليون جنيه.

*استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، لافتا إلى ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، إضافة إلى تفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وأشار "شاكر"، إلى جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

* مسافات آمنة عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين

وحددت وزارة الكهرباء مسافات آمنة كحد أدنى للبناء والسكن بعيدًا عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم من المخاطر، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015، والذي نص على: "يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاءً أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون".

وأوضحت أنه "في حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف".

*الحصول على تصريح بالبناء

وأشارت إلى أن المادة 55 من قانون الكهرباء الجديد حددت المسافات التى يجب اتباعها حتى يمكن للمشتركين الحصول على تصريح بالبناء والحصول على عداد كهرباء وهى يجب ألا تقل مسافة البناء والسكن بالقرب من خطوط الجهود الفائقة (الضغط العالى) عن 25م2 وألا تقل مسافة البناء والسكن، عن 13 م2 من شبكات الخطوط الهوائية للجهود العالية، وألا تقل المسافة عن 5 أمتار من الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، وألا تقل مسافة البناء والسكن عن كابلات الكهرباء ذات الجهد العالي عن 5 أمتار، وألا تقل المسافة بين المباني وكابلات الجهود المنخفضة عن 2 متر.