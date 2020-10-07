من البيت.. 3 طرق عشان تشتكي بالموبايل لشركة الكهرباء

الكهرباء جزء من حياتنا اليومية، وعند وجود عطل أو مشكلة أو تضرر من دفع الفواتير فإنها تشكل أزمة حقيقة في حياتنا اليومية، وتقدم وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين عدة طرق يمكن من خلالها تقديم شكوى من منزلك ومن خلال هاتفك الذكي أو من خلال الكمبيوتر أيهم أقرب وأفضل.

وتستعرض "الوطن" في سطور بسيطة خطوات تقديم شكاوى لوزارة الكهرباء إلكترونيًا من منزلك، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الاتصال تليفونيًا

يمكن تقديم شكوى لوزارة الكهرباء من خلال الاتصال على الرقم الساخن 121.

موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

يمكن الدخول على موقع الوزارة لتسجيل شكوى من هنـــا.

واستيفاء البيانات التي تشمل نوع الشكوى مثل التضرر من انقطاع التيار، التضرر من رسوم النظافة أو غيرها، الجهة المتقدم لها بالمشكلة "تتواجد في فاتورة الكهرباء"، اسم الشاكي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، وأخيرا عنوان الشكوى وتفاصيلها وبعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال، سوف يظهر لك رقم احتفظ به لمعرفة حالة طلبك فيما بعد.

منظومة الشكاوى الموحدة لوزارة الكهرباء

يمكن الدخول على منظومة الشكاوى الموحدة لوزارة الكهرباء من هنـــا.

اختيار نوع الشكوى، فواتير، عاملين، المواطنين.

اختار شكاوى الفواتير إذا كنت تعاني من ارتفاعها بشكل مبالغ غير حقيقي من هنـــــا.

قم باستيفاء البيانات مثل الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، المحافظة، العنوان، تفاصيل الشكوى، تقييم آخر 3 فواتير مدفوعة، وتسجيل كود السداد، وسيطلب منك تحميل الفاتورة.

ويمكن بعدها متابعة موقف الشكوى من خلال الضغط على متابعة الشكوى من نفس الموقع.

وفي تصريحات سابقة لدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال أن عدد الشكاوى الخاصة بقواتير استهلاك الكهرباء انخفضت بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، بسبب تفاعل المواطنين مع تطبيق برنامج القراءة التي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة الكهرباء، والتي يتم التعامل معها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، على مستوى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.