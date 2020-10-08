منة شلبي لـ شيرين عبد الوهاب: بحبك يا "صندوقي الأسود"

يشهد الوسط الفني الكثير من الصداقات التي نتج عنها أعمال فنية ناجحة، ومنهم من كون ثنائيا في أكثر من عمل، أو تلك التي تكونت دون الدخول في أي تعاون فني، مثل ما حدث مع الفنانة منة شلبي والمطربة شيرين عبدالوهاب، مما جعلهم يتبادلا التعليقات والصور والمزاح عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حرصت الفنانة منة شلبي، على تهنئة صديقتها شيرين عبدالوهاب، الذي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، من خلال نشر عدة صور تجمعهما في مناسبات مختلفة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتبت منة شلبي: "البنت الحلوة دي النجمة الكبيرة أوي دي أختي وصاحبة عمري وروح قلبي".

وتابعت: عيد ميلادها النهاردة، كل سنة وإنتي أحلى أم لهنا ومريم، وكل سنة وإنتي أختي وسندي وصندوقي الأسود، وكل سنة وإنتي بارة بأهلك وحبيبة قلب صحابك وروح قلبي وعقبال مليون سنة وإنتي حبيبة قلبي.

وكانت نشرت منة شلبي، صورة تجمعها بـالـ"أنتيمة" شيرين عبدالوهاب، قائلة لها: دائمًا بحبك.

وفي شهر سبتمبر الماضي، كتبت شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها على تويتر "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين، يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد، أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا".

وأطلق جمهور ومحبي المطربة شيرين عبدالوهاب مؤخرا، هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.

لترد شيرين: "بفرح جدًا لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا.. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن".

وجاءت تعليقات الجمهور: "احنا مش طالبين منك تنشري حياتك، ولا نقتحم خصوصيتك، ولا حتى تتواصلي معانا، لأن ده شيء مفيش أمل منه، إحنا طالبين تجيبي حد زكي وشاطر يمسك شغلك، ويكون هو المسؤول عن السوشيال ميديا، ويريحك ويريحنا، حد يكون قادر يشيل مسؤولية اسمك الكبير وعارف حجم شغلك".