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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
11:59 م | الخميس 08 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التأقلم والتكيف مع الظروف التي يمر بها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشؤون مهنية أو مالية، فقط ركز على مراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تعرف كيف تبرز ما لديك من مشاعر أو أفكار وتجد الحب والتقدير الذي تتمناه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

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