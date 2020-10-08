تفاصيل حفل افتتاح ملتقى أولادنا: يشهد مشاركة أنوشكا وبلاك تيما

ينطلق حفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته الرابعة يوم الأحد المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكشف المخرج وليد عوني لـ"الوطن"، تفاصيل حفل الافتتاح والذي يضم العديد من الفقرات الفنية والتي يشارك بها عدد من الفنانين والنجوم، وأوضح "عوني" بأنه جرى الاستعداد والتحضير لحفل الافتتاح منذ شهرين ويجري العمل على البروفات.

وأضاف "عوني" أن الفنانة أنوشكا ستشارك في حفل الافتتاح بأغنية جديدة من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعمية، كما سيشارك في حفل الافتتاح فرقة بلاك تيما وتقدم عددا من أغنياتها التي حققت نجاحا، مؤكدا أن الحفل سيكون مختلفا من حيث طريقة الإخراج والأداء وسيقوم بتقديم الحفل الفنانة رانيا فريد شوقي، وبأن الحفل سيشهد اكتشاف إمكانيات ذوي القدرات الخصة ومواهبهم سواء في الغناء أو الموسيقى وبالفنون بشكل عام من خلال مشاركتهم في حفل الافتتاح.

وكان استأنف القائمون على الملتقى التجهيزات النهائية استعدادا للموعد الجديد، حيث كان مقررا أن تنطلق الدورة الرابعة منه في أبريل الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حال دون انطلاق الدورة الرابعة، بسبب الإجراءات الاحترازية وإلغاء الحكومة المصرية لكل الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، منعا لوجود أي تجمعات تساهم في انتشار الفيروس، ما أدى لتأجيل الدورة الرابعة.

وأكدت سهير عبدالقادر أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية، مشددة حرصا على سلامة المشاركين، وأشارت إلى أنه يساهم في نشر التفاؤل والطاقة الإيجابية في المجتمع، كما يلعب دورا كبيرا في الترويج السياحي والثقافي لمصر.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.