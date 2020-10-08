سيارات تجوب شوارع العياط لحث المواطنين على دعم مرشحي "النواب"

جابت سيارات النقل، مساء اليوم، شوارع وقرى مدينة العياط، لحث المواطنين على دعم مرشحي مستقبل وطن بالدائرة الثالثة مركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، في انتخابات مجلس النواب المقبلة، ومنهم عماد الدرجلى ونادر الخبيري وحازم عويان، مطالبين المواطنين بحضور المؤتمرات والندوات الجماهيرية للمرشحين لعرض مطالبهم على مرشحي مجلس النواب، ومعرفة البرنامج الانتخابية للمرشحين عن الدائرة.

وقال عماد الدرجلى، أحد مرشحي مستقبل وطن بالدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، إنه يواصل جولاته للدعاية لبرنامجه الانتخابية بجميع قرى ومراكز مدينتى البدرشين والعياط، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق كل متطلبات المواطنين حال فوزه بانتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحاً أنه يعلم تماما كل كبيرة وصغيرة عن الدائرة الثالثة وما تعانى منه، وسأعمل على تحقيق جميع المطالب المشروعة للمواطنين.

وأضاف الدرجلى، خلال لقائه العديد من أنصاره، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستشهد منافسة شرسة بين جميع المرشحين، خاصة أن هناك نحو 28 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فقط في مجلس النواب، مؤكداً أنه سيعمل على تطوير الطرق الداخلية بمدينتى البدرشين والعياط، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وعمل صيانات دورية لشبكات الكهرباء في قرى ومراكز البدرشين والعياط، موضحاً أنه سيقدم جميع الخدمات المميزة لأهالي دائرته.

وأشار الدرجلي إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الريادة بعد الطفرة الكبيرة الهائلة التى شهدتها في الست سنوات الماضية وتحديدا منذ قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية، في كافة محالاتها، مطالبا جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة الفعالة في التصويت على انتخابات مجلس النواب واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، منوهاً إلى أن انتخابات مجلس النواب القادمة ستكون عرس ديمقراطي يفتخر بي كل مصري.

وعلى الجانب الآخر، بدأت مها الكاشف، أحد المرشحين المستقلين، في عقد ندوات ولقاءات جماهيرية مع جميع أهالي الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيرة، لحثهم على مساندتهم لها في انتخابات مجلس النواب القادمة، والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة حال فوزها بمقعد في مجلس النواب.

وطالبت الكاشف، خلال لقائها الجماهيري بالمواطنين، بالمشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واختيار المرشح المناسب لخدمتهم والعمل على راحتهم، وتحقيق كل مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحقيق وتنفيذ برنامجها الانتخابي والذى يخدم كل فئات الدائرة، مؤكدة على ثقتها الكبيرة في أنصارها.

وانتشرت اللافتات الدعائية في شوارع مركز ومدينة البدرشين والعياط، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالي الدائرة حربًا بين العائلات، حيث يحاول المرشحون الحزبيون السيطرة على أصوات الدائرة قبل ماراثون الانتخابات، فيما يؤكّد المستقلون أحقيتهم في مقاعد البرلمان لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة، وفي المقابل انتشرت حملات توعوية لجميع أهالي الدائرة الثالثة، بأهمية عدم بيع الأصوات، وأن يعطي كل مواطن صوته لمن يستحق.

ويواصل مرشحو انتخابات مجلس النواب، تعليق العديد من الدعاية الانتخابية اليوم، من "لافتات" و"بنرات"، فضلًا عن الكتابة على جدران الشوارع، كما نظم بعض المرشحين مؤتمرات دعائية، أبرزهم عماد الدرجلي مرشح حزب "مستقبل وطن"، ومها الكاشف "مستقل"، وبكر أبو غريب "مستقل"، وعلاء عصام الجعودي، مرشح القائمة الوطنية، وحازم عويان مرشح "مستقبل وطن"، ونادر الخبيري مرشح "مستقبل وطن"، لعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين للحصول على أصواتهم في الانتخابات البرلمانية، حيث يوجد صراع شرس بين "الدرجلي" و"أبو غريب" و"الكاشف".

ويتنافس على الدائرة الثالثة بمركزي ومدينة البدرشين والعياط، 28 مرشحًا بين مستقلين وأحزاب على الفوز بـ3 مقاعد في مجلس النواب المقبل.