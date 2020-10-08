الإخوان يخرجون "ريا وسكينة" من القبر.. وفيديو "فرح" يكشف الحقيقة

"إشاعات.. إشاعات.. بيقولوا فيه عصابات بتخطف في الستات.. إشاعات.. إشاعات".. كلمات الأغنية الشهيرة التي علقت في ذاكرة المصريين من مسرحية "ريا وسكينة"، سبقت بعقود ما فعلته لجان جماعة الإخوان الإرهابية خلال الأيام الماضية، فصوروا الأمر كما لو أن عصابة "ريا وسكينة" خرجت من قبرها لإعادة مزاولة نشاطها الإجرامي في مدينة الرب. ولكن هذه المرة بهدف الاتجار في الأعضاء.

شائعات لم تهدأ على مدار أيام، بأن عصابة خطفت 4 فتيات من الإسكندرية في يوم واحد، بهدف بث الرعب والخوف في قلوب المواطنين، وتداولتها صفحات الإخوان، بشكل مكثف، حتى كشفت مصادر أمنية أمس، عن تغيب فتاة واحدة فقط تدعى "فرح"، ولا يوجد أي حوادث تغيب.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة ظهرت "فرح" في فيديو كاشف لكذب جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كشفت خلاله أنها هربت من منزلها بالإسكندرية وتوجهت إلى القاهرة لمقابلة شاب يدعى أحمد، تعرفت عليه من خلال تطبيق "تيك توك"؛ إلا أنه خذلها وخلى بها، فالتقت شابا آخر يدعى عمرو رضوان، وتعاطف معها وذهب بها إلى أسرته وظلت في منزله طوال تلك الفترة. تقول: "كنت عارفة واحد اسمه أحمد من التيك التوك، وكان حد مهتم بيا وبيسمعلي، نزلتله القاهرة ملقتهوش، لكن هناك قابلت واحد اسمه عمرو رضوان صعبت عليه ووداني لأسرته الأيام دي".

وفرح سماحة، هي طالبة بالصف الثاني الإعدادي تركت منزلها منذ 3 أيام نتيجة تعرضها لعنف أسري، حسب قولها؛ لتقرر السفر بإرادتها للعاصمة القاهرة لمقابلة أحد مشاهير تطبيق "تيك توك".

وفي مقطع فيديو لها، قالت "فرح"، عقب تمكن ضباط البحث الجنائي من العثور عليها، والتي بتغيبها سببت توترا كبيرا بمحافظة الإسكندرية: "أنا كان عندي تمرين باسكت في النادي الأوليمبي وماما كانت بتصحيني وقلتلها إني مصدعة ومش هروح".

تهديد والدة "فرح" بالضرب وإخبار والدها، جعلها تفكر في السفر للقاهرة ومقابلة "أحمد"، ذلك الشاب التي عرفته عن طريق "تيك توك"، كونه يهتم بها، لكن ما حدث هو بحسب قولها: "هناك قابلت واحد اسمه عمرو رضوان صعبت عليه ووداني لأسرته الأيام دي".

بيان النائب العام ينفي ادعاء اختطاف الفتيات

وكشف بيان صادر عن مكتب النائب العام، ملابسات تغيب فتاة بمحافظة الإسكندرية، بعد تقدم والدها ببلاغ لأجهزة الأمن، الثلاثاء الماضي؛ إذ أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد، من أخبار حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية، بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية.

وكشفت النيابة العامة، عدم صحة ما جرى تداوله حول ادعاء خطف الفتيات؛ بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أب، الثلاثاء الماضي، عن تغيب ابنته البالغة 13 عاما منذ اليوم السابق على البلاغ.

وتمكن ضباط البحث الجنائي، اليوم، من العثور على الطالبة فرح سماحة، بالصف الثاني الإعدادي، بعد تغيبها عن منزل أسرتها بمنطقة سموحة منذ 3 أيام، والتي انتشرت صورتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت أسرة الطالبة، حررت محضرا بقسم شرطة سيدي جابر، حمل رقم 10270 لسنة 2020 إداري سيدي جابر، يفيد تغيبها عن المنزل، بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات.

ونفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء الفتيات بالإسكندرية، مؤكدة الوزارة أن الواقعة تتلخص في بلاغ أسرة طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، ويجرى حاليا فحص البلاغ المشار إليه، في إشارة إلى طالبة سموحة.

ووفقا للتحريات، فإن الطالبة خرجت من المنزل بعد خلاف أسري مع أهلها، وتغيبت ولم تعد منذ خروجها، وتم نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ من أجل البحث عنها أو محاولة الوصول إليها.

وذكرت والدتها في تحقيقات النيابة، وقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن، وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم.

وأوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة في تحقيقات "النيابة العامة"، أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتى داومت التواصل معه، عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، مشيرة إلى أنه تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها.