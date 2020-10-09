التفاصيل الكاملة لمقتل سائق على يد صديقه وسرقة 30 ألف جنيه

"أنا مكنش قصدي أقتله.. قولتله أديني فلوس ورفض فقتلته"، بهذه الجملة اعترف سائق فى تحقيقات النيابة بتفاصيل قتل صديقه والاستيلاء على عهدة الشركة وقدرها 30 ألف جنيه.

وقال المتهم فى التحقيقات إنه اتصل بالقتيل وطلب منه الذهاب معه لتحصيل أموال الشركة، متابعا اعترافاته: "طلبت منه يديني فلوس لأني ماأخدتش نهاية الخدمة من إدارة الشركة فرفض فقتلته واستوليت على الأموال".

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية العثور على جثة (سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته، رخصة قيادة خاصة، مبلغ مالى، وكذا العثور على سيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائرى من الطريق الحر اتجاه الجيزة تبين أنها خاصة (مالك شركة للأقمشة) يعمل عليها المجنى عليه كسائق، ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء، وأنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ (30 ألف جنيه) من متحصلات توزيع تلك المنتجات.

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشى القطاع إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم المرج بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجنى عليه لسابقة عمله كسائق بذات الشركة وتركه العمل بها منذ حوالى 6 أشهر، وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه وأخبره بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية لتحصيل مبلغ (25 ألف جنيه خاصة بالشركة) فطلب منه مرافقته وبالطريق التمس منه إعطائه جزءا من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة فرفض المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر" التقطه المتهم من السيارة مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته واستولى على المبلغ المالى المحصل ثم تخلى عن السيارة بمكان العثور وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجنى عليه بإلقائهما بالزراعات.

تم بإرشاد المتهم ضبط (5500 جنيه) من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.