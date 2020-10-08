دموع ولقاء بعد غياب في كواليس أولى حلقات "ذا فويس سينيور"

شهدت أولى حلقات "ذا فويس سينيور" إشادات كبيرة بسبب قوة الأصوات التي شاركت في البرنامج رغم تجاوز أعمارهم الخمسين، وامتلأت الحلقة بعدد من الكواليس كان أبرزها حضور زوجة الفنان هاني شاكر ضمن الجمهور لمشاهدة أولى حلقات البرنامج.

كما شهدت الحلقة دموع المطربة نجوى كرم على المشتركة داني التي لم يلتفت أحد لها من لجنة التحكيم ورغم ذلك صعد أولادها الشباب وغنوا لها أغنية على المسرح.

كما التقت نجوى جارها "فيصل" وهو أحد متسابقي البرنامج حيث تربطهما جيرة منذ 30 عاما.

وانطلقت أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينيور" بتابلوه غنائي ضم مجموعة المدربين، وهم نجوى كرم، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين، والذين قدموا أغنية "توبة" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كما عُرضت كواليس طريفة بين المتسابقين الذين تعدت أعمارهم الخمسين ولجنة التحكيم.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي أتاحت للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضًا "ذا فويس كيدز" الذي كشف مواهب الأطفال الصغار، فيما يستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.

وأُجل عرض البرنامج أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.

وكشف برومو "ذا فويس سينيور" عن كواليس ممتعة بين لجان التحكيم، ومحاولة كل منهم إقناع المتسابقين باللحاق بفريقهم.

وروّجت المطربة المغربية سميرة سعيد عبر موقع "إنستجرام"، لانطلاق أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينيور"، وذلك بجلسة تصوير جديدة بفستان أحمر، مشيرة إلى أنه فستان أولى حلقات البرنامج، وعلقت الديفا على الصورة، قائلة "ذا فويس سينيور الليلة".

كما روجت "الديفا" عبر صفحتها على "إنستجرام"، لبرنامج "ذا فويس سينيور"، منذ أيام، ونشرت أحدث صور لها وهي ترتدي فستانًا أبيض ممسكة بميكرفون أيضًا، وعلقت قائلة "من منكم مستعد؟".

كما روجت المطربة نجوى كرم عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لبرنامج المسابقات "ذا فويس سينيور قبل انطلاقه بأيام".

ونشرت "كرم" مجموعة صور لها بالفستان الأبيض ممسكة بميكرفون، وعلقت قائلة "‏3 أيام تفصلنا عن الحلقة الأولى من The Voice Senior! استعد".