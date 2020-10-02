سميرة سعيد تروج لبرنامج "ذا فويس سينيور" بسيشن تصوير جديد

روجت المطربة سميرة سعيد، عبر صفحتها على "انستجرام"، لبرنامج "ذا فويس سينيور"، المقرر عرضه الأربعاء المقبل 7 أكتوبر.

ونشرت "الديفا"، أحدث صور لها وهي ترتدي فستانا أبيض، ممسكة بميكرفون وعلقت قائلة "من منكم مستعد؟".

وقالت "سعيد" خلال فيديو سابق لها: "اتفرجوا على أولى حلقات (ذا فويس سينيور)، عايزة أقول إنه من أمتع الحاجات اللي أنا عملتها في حياتي.. يستاهل تتفرجوا عليه".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" في موسمه الأول، سميرة سعيد ونجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي تتيح للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضًا "ذا فويس كيدز" الذي يكتشف مواهب الأطفال الصغار، ويستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.

وقد تم تأجل عرض البرنامج أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.وكشف برومو "ذا فويس سينيور" عن كواليس ممتعة بين لجان التحكيم، ومحاولة كل منهم إقناع المتسابقين باللحاق بفريقهم.