 600 مليار جنيه تكلفة تنمية وتعمير سيناء

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمّن إنفوجرافات تسلط الضوء على أهم المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة فى سيناء منذ عام 2014، وقد بلغت تكلفة أعمال التنمية والتعمير والبناء 600 مليار جنيه، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

التعليم والثقافة

64 مدرسة تم إنشاؤها وتطوير 85 مدرسة أخرى.

10 مجالات سيتم التقدم لها خلال العام الجامعى بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

38.1 مليون جنيه تكلفة تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ.

35 مليون جنيه تكلفة تطوير قصر ثقافة العريش.

الإسكان

46949 وحدة سكنية تم إنشاؤها.

2290 منزلاً بدوياً.

500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات «منطقة عشوائية».

52019 وحدة سكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

4340 وحدة سكنية بمدينة سلام مصر «شرق بورسعيد».

4889 وحدة فى المنطقة السياحية.

10016 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة، و400 بيت بدوى.

البنية التحتية

2400 كم لشبكة الطرق.

4 أنفاق تم إنشاؤها أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة.

2 نفق لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية.

6 موانئ بسيناء تم تطويرها ورفع كفاءتها.

5 كبارى عائمة تم إنشاؤها أعلى قناة السويس.

مياه الشرب والصرف

مليون م3/يوم الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة.

5.6 مليون م3/ يوم طاقة إنتاجية لمحطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر.

32 محطة تحلية فى سيناء نُفذت وتُعد أكبر محطة معالجة بالعالم.

21 محطة تحلية مياه بحر.

11 محطة تحلية مياه آبار.

الزراعة والمياه

5907 أحواض نُفذت فى المرحلتين الأولى والثانية بـ«الاستزراع السمكى».

275 ألف فدان تم استصلاحها بتكلفة 5 مليارات جنيه.

70 مليار جنيه تم إنفاقها للاستثمار فى قطاع المياه.

453 بئراً تم حفرها بتكلفة 4 مليارات جنيه.

1.3 مليار جنيه استثماراً فى أعمال السيول حتى عام 2020.

الرياضة

317.5 مليون جنيه تكلفة إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ.

55 مليون جنيه تكلفة إنشاء الصالة المغطاة بشرم الشيخ.

قطاع الصحة

13مستشفى تم تنفيذها وتطويرها و42 وحدة صحية و435 ألف مواطن تم فحصهم ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

الرعاية الاجتماعية

124.3 مليون جنيه تكلفة الدعم الموجه للمستفيدين فى سيناء من برنامج تكافل وكرامة.

قطاع السياحة

98.5% نسبة تنفيذ أعمال متحف شرم الشيخ بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 815 مليون جنيه.

5 مليارات جنيه إضافية يجرى إنفاقها على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضاً.

10 مليارات جنيه قيمة استثمارات فى مشروعات الكهرباء لتحقق فائضاً يتجاوز 25%.