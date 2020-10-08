"ذا فويس سينيور" يتصدر تريند "تويتر" في مصر ولبنان بأولى حلقاته

تصدر برنامج "ذا فويس سينيور"، بعد انطلاق أولي حلقاته، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مصر ولبنان؛ إذ لاقت الحلقة مشاهدات عالية.

وانطلقت أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينيور"، بتابلوة غنائي ضم مجموعة المدربين، وهم نجوى كرم، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين، الذين قدموا أغنية "التوبة" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كما عُرضت كواليس طريفة بين المتسابقين الذي تعدت أعمارهم الخمسين ولجنه التحكيم.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول، بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي أتاحت للأصوات الشابة، في جميع أنحاء العالم، إثبات موهبتها، بجانب "ذا فويس كيدز"، الذي كشف مواهب الأطفال الصغار.

ويستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام، شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم، وأُجل عرض البرنامج أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.

وكشف برومو "ذا فويس سينيور"، عن كواليس ممتعة بين لجان التحكيم، ومحاولة كل منهم إقناع المتسابقين باللحاق بفريقهم.

وضمت سميرة سعيد في نهاية الحلقة موهبتين، هما يوسف باجبير "السعودية"، وسعاد حسن "المغرب"، بينما بدا فيصل الحلاق "سوريا"، متحمسًا للانضمام إلى فريق نجوى، فيما اختار عبدو ياغي "لبنان" الانضمام إلى فريق ملحم، في وقت لم يتمكن هاني شاكر من إقناع أي موهبة للانضمام إلى فريقه.

وروّجت المطربة المغربيه سميرة سعيد عبر موقع "انستجرام"، لانطلاق أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينيور"، بجلسة تصوير جديدة بفستان أحمر، مشيرة إلى أنه فستان أولى حلقات البرنامج، معلقة على الصورة، قائلة "ذا فويس سينيور الليلة".

كما روجت الديفا عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لبرنامج "ذا فويس سينيور"، منذ أيام، ونشرت أحدث صور لها وهي ترتدي فستانًا أبيضًا ممسكة بميكرفون، وعلقت قائلة "من منكم مستعد؟".

وروجت المطربة نجوى كرم، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لبرنامج المسابقات "ذا فويس سينيور"، قبل انطلاقه بأيام"، ونشرت مجموعة صور لها بالفستان الأبيض، ماسكة بميكرفون، وعلقت قائلة: "‏3 أيام تفصلنا عن الحلقة الأولى من The Voice Senior! استعد".