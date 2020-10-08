تكريما لدوره العلمي.. تلاميذ مجدي الجزيري يصدرون كتابا عن سيرته
كتب:
الوطن
10:45 م | الخميس 08 أكتوبر 2020
غلاف الكتاب
صدر حديثا عن دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بالإسكندرية، كتاب عن حياة وفكر الدكتور محمد مجدى الجزيري أستاذ الفلسفة ومؤسس قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة طنطا.
الكتاب صدر بعنوان (مجدي الجـزيـري: الفكر.. حياة ومواجهة) شارك في تحريره لفيف من الكتاب وأساتذة من الجامعات المصرية المختلفة، أشرف على تحريره الدكتور حمدي الشريف بجامعة سوهاج، وراجع المادة وكتب مقدمة الكتاب الشاعر الدكتور نصار عبدالله أستاذ الفلسفة، الكتاب جاء في ثلاثة أقسام، الأول عن حياة ومسيرة الجزيري، حرره بعض من تلاميذه الذين تربطهم به علاقات صداقة قديمة، والقسم الثاني تناول فكره وجهده البحثي والعلمي وضم دراسات عن مؤلفاته المختلفة في الفلسفة المعاصرة والحديثة، وعلم الجمال، وفلسفة التاريخ، والقسم الثالث جمع فيه بعض الحوارات الصحفية التي أجريت معه خلال مشوار حياته، ويضم الكتاب المعارك التي خاضها الدكتور مجدى الجزيرى ضد بعض أساتذة الفلسفة الذين تولوا مناصب قيادية في الجامعات وفى لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس وهم غير مؤهلين علميا، وكشف عن سرقاتهم العلمية، والفساد الذي نشروه في أقسام الفلسفة ولجنة الترقية بسبب الشللية والفساد.
وجاء الكتاب تكريما للدكتور مجدي الجزيري واعترافا من تلامذته بدوره وأثره الفكري والعلمى والتعليمى خلال أكثر من 40 سنة من العطاء لطلابه وتلاميذه في الجامعات المختلفة.