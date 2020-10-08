تكريما لدوره العلمي.. تلاميذ مجدي الجزيري يصدرون كتابا عن سيرته

صدر حديثا عن دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بالإسكندرية، كتاب عن حياة وفكر الدكتور محمد مجدى الجزيري أستاذ الفلسفة ومؤسس قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة طنطا.

الكتاب صدر بعنوان (مجدي الجـزيـري: الفكر.. حياة ومواجهة) شارك في تحريره لفيف من الكتاب وأساتذة من الجامعات المصرية المختلفة، أشرف على تحريره الدكتور حمدي الشريف بجامعة سوهاج، وراجع المادة وكتب مقدمة الكتاب الشاعر الدكتور نصار عبدالله أستاذ الفلسفة، الكتاب جاء في ثلاثة أقسام، الأول عن حياة ومسيرة الجزيري، حرره بعض من تلاميذه الذين تربطهم به علاقات صداقة قديمة، والقسم الثاني تناول فكره وجهده البحثي والعلمي وضم دراسات عن مؤلفاته المختلفة في الفلسفة المعاصرة والحديثة، وعلم الجمال، وفلسفة التاريخ، والقسم الثالث جمع فيه بعض الحوارات الصحفية التي أجريت معه خلال مشوار حياته، ويضم الكتاب المعارك التي خاضها الدكتور مجدى الجزيرى ضد بعض أساتذة الفلسفة الذين تولوا مناصب قيادية في الجامعات وفى لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس وهم غير مؤهلين علميا، وكشف عن سرقاتهم العلمية، والفساد الذي نشروه في أقسام الفلسفة ولجنة الترقية بسبب الشللية والفساد.

وجاء الكتاب تكريما للدكتور مجدي الجزيري واعترافا من تلامذته بدوره وأثره الفكري والعلمى والتعليمى خلال أكثر من 40 سنة من العطاء لطلابه وتلاميذه في الجامعات المختلفة.