نائب الرئيس الأمريكي: سيكون لدينا لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية السنة

قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس إن الرئيس ترامب وبنس ليس لديهما خطة لمواجهة كورونا.

وأضافت خلال المناظرة بين مايك بنس وكامالا هاريس المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأميركي، بولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة ضمن سباق انتخابات الرئاسة الامريكية

بينما رد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قائلًا أن الرئيس ترامب وضع صحة الأميركيين أولاً مضيفًا أن بايدن وهاريس يتحدثان عن فرضيات فقط

وأكد بنس انه سيكون لدينا لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية هذه السنة، وشكر بايدن وهاريس على موقفهما من إصابة الرئيس بفيروس كورونا وموقفهما المساند للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا.

واكد بنس على الرئيس ترامب قادر على توفير الوظائف للشعب الأميركي لافتًا إلى أن الحديث عن تهرب الرئيس ترامب من الضرائب غير صحيح.