تدشين صفحة على "فيس بوك" للمشاركة في تجربة اللقاح الصيني: لأجل الإنسانية

دشنت الشركة المنظمة للتجارب السريرية للقاحين الصيني في مصر، صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحت اسم " لأجل الإنسانية"، وهو شعار التجربة الإكلينيكة للقاحين الصينين، المطورين من قبل الشركة الصينية " سينوفارم".

وتناولت الصفحة تعريفاً لها كالتالي: "تجارب إكلينكية في المرحلة الثالثة على لقاح فيروي كورونا المستجد كوفيد 19 في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42الإماراتية للرعاية الصحية".

وأضافت: "تحت شعار (لأجل الإنسانية) تعاونت مصر مع شركة سينوفارم الصينية وG42 لمباشرة إجراء التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح الصيني بمشاركة نحو 6 آلاف متطوع من مصر، ضمن 45 ألف متطوع في التجربة على مستوى العالم بينهم 3 دول عربية هي الإمارات والبحرين والأردن ".

ونشرت الصفحة مجموعة من الفيديوهات الخاصة لمشاهير شاركوا في التجربة الإكلينكية للقاحين الصينين أبرزها فيديو للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفنان المصري أحمد فهمي.

كما نشرت الصفحة بوسترات ومنشورات توعوية والشروط الخاصة للمشاركة في التجربة الإكلينكية، وكذلك فوائد المشاركة، والفترة الزمنية التي سوف يخضع لها المتطوع بالإضافة عن أماكن التطوع، والشروط المتعلقة بسن المتطوع.

ووضعت الصفحة روابط خاصة بالتسجيل في التجرية الإكلينكية وكذلك الأرقام الساخنة للتسجيل على الهاتف في حال تعذر الدخول على شبكة الأنترنت.

وكانت وزيرة الصحة أعلنت منتصف سبتمبر الماضي، عن مشاركة مصر في المرحلة الثالثة من التجربة الإكلينكية الخاصة باللقاحين الصينين المطورين من قبل الشركة الصينية "سينوفارم".

وأعلنت الوزيرة أن مصر سوف تشارك في التجربة السريرية بنحو 6 آلاف متطوع من إجمالي 45 ألف متطوع موزعية على 3 دول عربية أخرى وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين.

وقبل أسبوع شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التجربة السريرية للقاحين الصينين، في مركز التطعيمات الجديدة بالمصل واللقاح.