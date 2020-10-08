عاجل.. بيلوسي تطلب تشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب على قيادة أمريكا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، اليوم، أنها ستقدم الجمعة، مسودة قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرات دونالد ترامب المتعافي من كوفيد -19 على قيادة الولايات المتحدة.

وقال بيان مكتب نانسي بيلوسي، إن "هذا القانون سيؤسس هيئة رئاسة الجمهورية لممارسة الصلاحيات والواجبات المرتبطة بمكتبه"، وتندرج هذه اللجنة في إطار التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم على حد قوله، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

ولا تزال نتيجة هذه المبادرة غير مؤكدة، حيث يحظى دونالد ترامب بدعم واسع بين الجمهوريين، وخاصة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بالأغلبية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه توقف عن تناول معظم العلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لا يزال يتناول منشطات "ستيرويد".

وأضاف "ترامب" في مقابلة: "لقد توقفت، لم أعد آخذها، أعتقد أنني لم أتناول أي شيء تقريبا، أعتقد أنني انتهيت من كل شيء تقريبا"، لكنه أكد أنه سيواصل تناول الستيرويد الموصوف لفترة أطول قليلا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابع: "لديهم الستيرويد وليس من نوع الستيرويد الثقيل، وسيكون ذلك لفترة أطول قليلا. لكنني تقريبا لا أتناول أي شيء"، مؤكدًا أنه يشعر بالارتياح بعد العلاج الذي تلقاه.

ويوم الخميس الماضي، أعلن دونالد ترامب أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا، وجرى نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج، في اليوم التالي، وخرج من المستشفى يوم الاثنين، عائدا إلى البيت الأبيض لاستكمال فترة العزل وتلقي العلاج.

وفسّر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، السبب وراء تحسن حالة الرئيس دونالد ترامب سريعًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "فاوتشي" في مقابلة مع تليفزيون "إم إس إن بي سي"، إن تحسن حالة الرئيس يرجع على الأرجح إلى العلاج التجريبي الذي أجرته شركة "ريغينيرون"، الذي تلقى فيه أجسامًا مضادة لمكافحة المرض، مضيفًا: "هناك فرصة جيدة بشكل معقول لأن ذلك العلاج جعله في الواقع أفضل بكثير".