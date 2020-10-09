محمد علاء: خلصت حكاية "ضي القمر" وفضل معايا إحساس صعب

نشر الفنان محمد علاء، عبر حسابه بإنستجرام صورا من كواليس حكاية "ضي القمر"، من مسلسل "إلا أنا".

وعلق "علاء"، على الصور قائلا: "خلصت حكاية "ضي القمر" وفضل معايا إحساس صعب على كل زوجين... يارب ما تحرمهم من نعمة الإنجاب".

وتعد حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، عودة للفنانة السورية كندة علوش بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية، بسبب رعاية ابنتها والتفرغ لأسرتها.

ولاقت الحلقات إشادات من الجمهور، خاصة أنّ الموضوع يشغل أسرا كثيرة، وأبكى أداء كندة في أولى حلقات المسلسل الجمهور بعد مشهد معرفة حرمانها من الإنجاب.

وتدور أحداث الحكاية من خلال قصة زوجين يجمعهما الحب، وهما كندة علوش ومحمد علاء "جامايكا"، في رحلة بحثهما عن الإنجاب، وتعد الحكاية أول عمل تلفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.

وجّهت الفنانة كندة علوش، الشكر لفريق عمل حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت كندة: "المحبة والامتنان اللي في قلبي ليكم أكبر من الكلام، شكرا لمجهودكم الكبير والتعب والطاقة اللي حطيتوها في المشروع، وشكرا للمحبة والاحتضان والثقة اللي حسستوني بيها طول فترة تصوير ضي القمر".

وتابعت: "شكرا للمخرج أحمد حسن لتعبك ودأبك وإخلاصك واهتمامك بكل التفاصيل وبالمشاعر، شكرا لمدير التصوير عزمي الرحماني على اهتمامك إنك تطلع الشغل بأحسن شكل، شكرا للكاتبة عبير سليمان حبيبتي اللي مسابتنيش لحظة واللي حطت روحها في المشروع، وأكيد الشكر موصول لكل طاقم العمل فنيين وفنانين".

ووجّهت كندة كذلك، الشكر للجمهور، قائلة: "ختمنا اليوم حكايتنا ⁧‫(ضي القمر"‬)، شكرا لكل الحب والتفاعل، سعيدة بكل ردود الفعل الإيجابية منها والسلبية، سعيدة بالرسائل اللي وصلتني من السيدات اللي حكولي رحلتهم مع حلم الأمومة والطريق لتحقيق الحلم، لكل اللي شاف إيه رأيكم في آخر حلقة عجبتكم أو لأ وليه؟".

وحكاية "ضي القمر" إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية "أمل حياتي"، التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان.ويشارك في بطولة الحكاية الخامسة، "محمد علاء- جامايكا، ومحمد شاهين وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.