محمد ثروت ينشر صورا من الاحتفال بمسرحية "علاء الدين"

نشر الفنان محمد ثروت، صورة من كواليس مسرحية "علاء الدين"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، معلقا: "من الاحتفال بمسرحية علاء الدين".

مسرحية "علاء الدين"، إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل وهم حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو.

المسرحية استعراضية كوميدية، وتعتبر التجربة المسرحية الأولى للفنان أحمد عز الذي يقدم شخصية علاء الدين، في حين تؤدي تارا عماد شخصية ياسمينا، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور الجني.

وحققت المسرحية نجاحا كبيرا منذ بداية عرضها علي أحد الفنادق، إذ إنّ مخرج العرض المسرحي مجدي الهواري يعمل على تكريم الرموز الفنية الرياضية والإعلامية في كل ليلة عرض أسبوعيا، كنوع من التشجيع لهم، منهم الفنان لطفي لبيب.

وشارك محمد ثروت في مسلسل "اللعبة"، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ويتم التحضير حاليا للجزء الثاني من العمل الدرامي.

"اللعبة" بطولة هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.