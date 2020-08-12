محمد علاء يهنئ أبطال فيلم "الحارث": "سعيد بمشاركتي كضيف شرف"

نشر الفنان محمد علاء صورة البوستر الدعائي لفيلم "الحارث"، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "علاء" على الصورة قائلاً، "سعدت بمشاركتي كضيف شرف في فيلم الحارث ويارب الفيلم يعجبكوا وألف مبروك لأصدقائي أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، محمد نادر، محمود الليثي".

وتدور أحداث فيلم "الحارث"، حول شخصية صحفي يتسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة.

يذكر أن فيلم "الحارث"، سيعرض على منصة "شاهد vip"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، وضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، من إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أمين.