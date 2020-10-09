انخفاض عدد مرشحي ببا والفشن إلى 28 بعد تنازل "الحاج حسن بتاع المواعيد"

أعلن حسن رمضان سالم، الشهير بـ " الحاج حسن بتاع المواعيد"، والذي يعمل فني هندسي بالإدارة الزراعية بالفشن جنوب بني سويف، عن تنازله عن الترشح بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن.

وقال ابن قرية بني صالح بمركز الفشن جنوب بني سويف، في تصريح مقتضب لـ "الوطن": "نعم تنازلت لأمور خاصة، ساتفرغ لحل مشاكل المواطنين من خلال الجلسات العرفية والمواعيد، وانا الآن داخل ميعاد للمساعدة في حل مشكلة بين طرفين".

وبرزت بعض أسماء الشهرة للمرشحين والتي حملت أسماء اعتبرها البعض غريبة بينما اعتبرها البعض الآخر عادية إلا أنها تكون من باب الدعاية وجاءت أبرزها "أم مايكل"، وهو اسم الشهرة للمرشحة عايدة ثابت فرج جرجس، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، و"شحته" وهو اسم الشهرة للمرشح علي محمد علي عبدالباقي، بنفس الدائرة، و"المحترم" وهو اسم الشهرة للمرشح مصطفى فؤاد عبدالحليم عبدالجواد، المرشح بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، و"الحاج حسن بتاع المواعيد"، وهو اسم الشهرة للمرشح حسن رمضان سالم سيد، بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا والفشن وسمسطا".

يشار إلى تنازل مرشحين اثنين سابقا، حيث تقدم محمد ناجي عبود محمد، وشهرته محمد ناجي العمدة، ورقمه في الكشف 7، بطلب تنازل، عن استكمال العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، لينخفض عدد المرشحين بالدائرة إلى 28 مرشحا، بينهم 3 مرشحين عن أحزاب، و25 مستقلا، كما تقدم مرشح مستقل ويدعى محمد أحمد محمود، بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف بطلب تنازل عن الترشح، لينخفض عدد مرشحي الدائرة إلى 24 مرشحا بينهم 7 مرشحين عن أحزاب، و17 مرشحا مستقلا.

ويتنافس 91 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، بينهم 23 مرشحا حزبيا، و68 مستقلا، بعد تنازل مرشحين اثنين، في ظل انخفاض مشاركة العنصر النسائي عن الترشح والذي لم يتخطى سيدتين.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة"، ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.