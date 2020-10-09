حكاية طالبة صيدلة قويسنا المختفية وسر التوكتوك الغامض.. "محتاجة اختفي"

اختفاء طالبة بكلية الصيدلة كشفه شاب يدعى محمد جمال في استغاثته، في رسالة مؤثرة بكلمات معبرة عن ألم وحزن كبيرين بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة للبحث عن أخته، "اختي الدكتورة إنجي خرجت من امبارح ومرجعتش.. أرجوكم ساعدونا" متوجها بالدعاء إلى الله أن يرد إليه شقيقته طالبة الصيدلة "إنجي"، التي اختفت منذ أيام قليلة، بعد أن شوهدت للمرة الأخيرة تستقل مركبة "توكتوك"، ولم تعد إلى المنزل حتى الآن.

وتشير المعلومات إلى أن الفتاه المختفية، تدعى إنجي جمال رزق، طالبة في كلية الصيدلة، من سكان إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، شوهدت للمرة الأخيرة، تستقل مركبة "توكتوك"، فيما يسعى الأهالي إلى معرفة أسباب ومكان الاختفاء.

منشور لشقيق طالبة الصيدلة يكشف تفاصيل اختفائها

وقال محمد جمال شقيق الفتاة المختفية، في منشور له تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "السلام عليكم، أختي الدكتورة إنجي جمال محمد رزق، مش لاقينها من امبارح، خرجت من البيت الساعة 5:45 مساءً، لابسة الهدوم دي (رافقا صورة لها مرتدية نفس الملابس التي اختفت بها)، ولم تعد إلى البيت حتى الآن".

وأضاف شقيق طالبة الصيدلة: "أرجوكم أي حد يشوفها أو يقدر يساعدنا بالشير حتى في الجروبات الكبيرة، نكون شاكرين فضلكم".

وتابع: "اللهم رد إلينا ضالتنا، وأجمع شتات أمرنا، أي حد يوصل لحاجة أرجوكم يكلمني على الرقم ده 01026357250، أرجوكم اللي يتصل يبقى عنده معلومة، وبلاش اتصالات ملهاش لازمة، لأن طاقتنا خلصت للأسف".

مصدر أمني: نحاول تتبع خط سير الفتاة

وأكد مصدر أمني، أن فريق البحث الجنائي، يجري العمل، لمحاولة تتبع خط سير الفتاة، منذ آخر مكان شوهدت فيه قبل اختفائها، وكشف ملابسات القضية، وفك لغزها في القريب، مشيرا إلى تتبع الأجهزة للكاميرات، فضلا عن المكالمات التي أجريت خلال الفترة السابقة لاختفاء الفتاة، وإجراء المسح الشامل لآخر منطقة ظهرت فيها، بالإضافة الـ"توكتوك" الذي استقلته قبيل الاختفاء.

آخر منشور للفتاة قبل اختفائها

"أنا محتاجة اختفي".. آخر منشور لطالبة صيدلة قويسنا المختفية" عارفين أنا عايز إيه؟ أنا محتاج اختفي ومتعاملش مع حد يومين تلاتة.. 9 سنين كدة".. آخر كلمات تعبيرية شاركتها إنجي جمال، طالبة صيدلة قويسنا، المختفية منذ أيام، مصحوبة بصورة تظهر الفنان محمد هنيدي، محاطا بمجموعة من نجوم الكوميديا، ضمن أحد مشاهد فيلم "سور الصين العظيم"، في دلالة لما يحيط بالفتاة من يأس وإحباط، عبرت عنه بمنشورها الأخير قبل الاختفاء.

وأثار المنشور الذي نشرته "إنجي" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو آخر ما نشرته قبل اختفائها.

شاركت إنجي جمال، منشور من إحدى الصفحات، كتب عليه: "عارفين أنا عايز أيه؟ أنا محتاج اختفي ومتعاملش مع حد يومين تلاته تسع سنين كدة"، معلقة عليه بموافقتها على هذا المنشور، ويحمل المنشور صورة للفنان محمد هنيدي من الفيلم الكوميدي "فول الصين العظيم".

وعلق العشرات من أصدقائها وأقاربها على المنشور بعد اختفائها بحزن شديد، مطالبينها بالعودة مرة أخرى، فقالت روني مصطفى: "ليه البوست ده سبحان الله، ربنا يرجعك بالسلامة يا بنتي".

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من يعرف أي معلومات عن مكان اختفاء الفتاة، أو أسباب ذلك الاختفاء، أن يساعدوا أسرتها في العثور عليها.

وكانت محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، شهدت نشر المئات من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، صورا لفتاة، اختفت منذ عدة أيام، دون أن يعلم أهلها أين رحلت أو أسباب الاختفاء؟ ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.