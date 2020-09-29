"الداخلية" تضبط 200 طربة حشيش بـ1.4 مليون جنيه في قويسنا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن المنوفية من ضبط (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة قويسنا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و400 ألف جنيه.