رئيس التحرير

محمود مسلم

"الداخلية" تضبط 200 طربة حشيش بـ1.4 مليون جنيه في قويسنا

كتب:

الوطن
11:35 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
حملة أمنية

حملة أمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن المنوفية من ضبط (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة قويسنا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و400 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

آخرها تطبيق وزارة الداخلية.. 6 تطبيقات حكومية يجب أن تكون على هاتفك

خطوات التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية للاستفادة من خدماته.. منها نشرة المرور

إستعدادات أمنية مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020

4 معايير منعت تسجيل مبنى وزارة الداخلية كتراث

الصندوق السيادي يحدد مصير مبنى وزارة الداخلية الأثري.. عمره 163 عاما

وزارة الداخلية السودانية: 88 وفاة و 44 مصابا جراء السيول

وزارة الداخلية تحبط محاولات تهريب جمركي بينها "كتاب أثري"