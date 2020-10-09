من اختفاء فتاة لخطف هاتف طفل.. القصة الكاملة لشائعات الخطف بالإسكندرية

شائعات كثيرة رددها أعداء الوطن حول وجود عصابة تخطف الفتيات بمحافظة الإسكندرية على غرار عصابة "ريا وسكينة" الشهيرة، حيث تداولت عبارات وتحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول، "اوعي تخلو بناتكم تنزل".. "عودة ريا وسكينة ".. "اختفاء 4 فتيات في يوم واحد"، وذلك منذ صباح أمس على خلفية انتشار شائعات بشأن اختفاء 4 فتيات في يوم واحد بينهن طالبة.

ووسط حالة من الخوف والرعب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبتها مطالبات بالبحث والدعاء لعودة الفتيات، انتشر الذعر بين المواطنين خوفا على بناتهن، وبعد ساعات من التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمي منذ قليل، عن عدم صحة تلك الشائعات المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا حقيقة لاختفاء أي فتيات في الإسكندرية خلال يوم واحد.

العثور على الطفلة الوحيدة المختفية وكشف تفاصيل اختفائها

وقال مصدر أمني، إن جميع ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة وأن الحقيقة الوحيدة هي اختفاء طالبة بالاعدادية منذ 3 أيام وتم تحرير محضر بقسم شرطة سيدي جابر برقم 10270، وجار البحث عنها ومتابعة البلاغ وتحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن ضباط البحث الجنائي، من العثور على الطالبة فرح سماحة، بالصف الثاني الإعدادي، بعد تغيبها عن منزل أسرتها بمنطقة سموحة منذ 3 أيام، والتي انتشرت صورتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كذلك نفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء الفتيات بالإسكندرية.

ووفقا للتحريات، فإن الطالبة خرجت من المنزل بعد خلاف أسري مع أهلها، وتغيبت ولم تعد منذ خروجها، وتم نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ من أجل البحث عنها أو محاولة الوصول إليها.

وكشفت فرح تفاصيل اختفائها أنها سافرت بإرادتها للعاصمة القاهرة لمقابلة أحد مشاهير تطبيق "تيك توك"، وذلك بعد مشادة مع والدتها لعدم رغبة الفتاة في حضور تمرين كرة السلة في يوم اختفائها، وبعد ضرب والدها لها لامتناعها عن التدريب قررت ترك المنزل.

وعقب وصولها إلى القاهرة، للقاء صديقها "أحمد"، لم تتمكن من لقائه، "لكن هناك قابلت واحد اسمه عمرو رضوان صعبت عليه ووداني لأسرته الأيام دي".

النيابة العامة تكشف حقيقية تعرض طفل للاختطاف في الإسكندرية

كشف النائب العام، في بيان له تفاصيل واقعة ادعاء خطف شخصٍ أطفالًا بالإسكندرية فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والدُ طفل في تحقيقات «النيابة العامة» من تلقيه اتصالًا يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي من زوجته، أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالًا منه، فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده.

وأكد الطفل المجني عليه البالغ أحد عشر عامًا حدوثَ الواقعة على هذه الصورة، وتوالي «النيابة العامة» تحقيقاتها في الواقعة وصولًا للجاني.

النيابة تحذر من الانسياق وراء الشائعات

وأكدت النيابة العامة ما سبق أن حذرتْ منه؛ من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التي تثير الرأي العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص، وعلى رأسها «النيابة العامة» لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذي حق حقه.

وشددت على أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل، حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات.