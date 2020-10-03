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تأجيل دعوى الطيار الموقوف ضد محمد رمضان لـ 12 نوفمبر

كتب:

هيثم البرعي
02:21 م | السبت 03 أكتوبر 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، نظر الدعوى المقامة من مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بـ 25 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به بعد إيقافه عن العمل، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

وعقدت المحكمة جلسة خلال الشهر الماضي، وقررت في ختامها إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة، وقررت تأجيل القضية لجلسة اليوم، والتي انتهت منذ قليل.

وذكر المحامي أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة مالية وأدبية به.

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