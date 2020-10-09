"ترامب" ينتقد حاكمة ميشيجان: بدلا من شكري وصفتني بالمتعصب للبيض

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاكمة ميشيجان جريتشن ويتمير، التي أراد متطرفون خطفها، لكنه قال إنه كرئيس للبلاد سيحميها أيضا.

وقال "ترامب"، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنفذ ويتمير حاكمة ميشيجان عملها بشكل فظيع، لقد أغلقت الولاية بالنسبة للجميع، باستثناء السماح لزوجها بالتنزه بالقارب"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أعلنت وزارة العدل وكذلك هيئات حماية القانون لدينا، اليوم، أنها أحبطت مؤامرة خطيرة ضد حاكمة ميشيجان، وبدلا من أن تقول شكرا، وصفتني بالمتعصب للبيض، في نفس الوقت يرفض بايدن والديمقراطيون، إدانة الفوضويين واللصوص وحشد الرعاع، الذين يحرقون المدن التي يحكمها الديمقراطيون".

وتابع دونالد ترامب: "أنا لا أتسامح مع أي نوع من العنف المتطرف، وكرئيس لكم، سأحمي دائما جميع الأمريكيين، حتى أولئك الذين يعارضونني أو يهاجمونني!".

وسبق أن انتقد "ترامب" مرارا، حاكمة ميشيجان، وهدد بوقف التمويل الفدرالي لهذه الولاية إذا لم تتوقف حكومتها عن محاولة تنظيم تصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة عن طريق البريد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيجان الديمقراطية جريتشن ويتمير.

وأعلنت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، توجيه الاتهام إلى 6 أشخاص في ولاية ميتشجان بالتخطيط لخطف حاكمة الولاية، والإطاحة بالحكومة باستخدام العنف.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه علم بالتخطيط لأول مرة في بدايات العام الجاري 2020، وبدأ في مراقبة هؤلاء الأشخاص بشكل سري.

وأضافت الشبكة، أن السلطات الأمريكية سوف توضح لاحقا المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

وأصبحت "ويتمير" هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة، الأسبوع الماضي.