ترامب يخضع لاختبار فيروس كورونا اليوم.. ويستعد للمشاركة في تجمع انتخابي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه قد يعود إلى مسار حملته الانتخابية بتجمع حاشد يوم السبت بعد أن قال طبيب البيت الأبيض إنه أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا الجديد وقد يستأنف المناسبات العامة.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب إنه من المرجح أن يخضع لاختبار فيروس كورونا اليوم الجمعة بعد أن ثبتت إصابته به قبل أسبوع، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف ترامب أنه يتطلع إلى المشاركة في مزيد من الفعاليات الانتخابية في الأيام المقبلة، بما في ذلك تجمع حاشد في فلوريدا يوم السبت وفي ولاية بنسلفانيا يوم الأحد.

وفي وقت سابق، الخميس، قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.

وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن ترامب استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج.

يشار إلى أن ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.

فسّر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، السبب وراء تحسن حالة الرئيس دونالد ترامب سريعًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "فاوتشي" في مقابلة مع تليفزيون "إم إس إن بي سي"، إن تحسن حالة الرئيس يرجع على الأرجح إلى العلاج التجريبي الذي أجرته شركة "ريجينيرون"، الذي تلقى فيه أجسامًا مضادة لمكافحة المرض، مضيفًا: "هناك فرصة جيدة بشكل معقول لأن ذلك العلاج جعله في الواقع أفضل بكثير".

وأضاف أن جائحة "كوفيد-19"، التي أودت بحياة أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة ومليون شخص إجمالا على مستوى العالم، هي أخطر بكثير من الإنفلونزا الموسمية.

وجاء هذا التعليق الأخير ردا على سؤال حول تغريدة الرئيس ترامب التي قارن فيها المرض بالإنفلونزا الموسمية، والتي حذرت "تويتر" بشأنها وحذفها موقع "فيسبوك" بعد ذلك.