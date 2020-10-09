أبرز المعلومات عن المنحة الأمريكية في صعيد مصر

أسهمت عشر سنوات من الاستثمار الأمريكي في مساعدة الفئات المختلفة على العمل معًا، وذلك لتعزيز فرص الحصول على التعليم والوظائف المناسبة والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا، والتركيز على المرأة في صعيد مصر، وخاصة في محافظة المنيا ممن حصلن على منح دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدراسة في الجامعات المصرية، ويرصد التقرير التالي أبرز المعلومات عن المنحة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية:

* شاركت الفتيات تجاربهن وكيف ساعدتهم المنح الدراسية في اكتساب الخبرة والمهارات العملية والثقة بالنفس للنجاح في حياتهن المهنية وأن يصبحن قادة المستقبل.

* تقديم منح دراسية إلى 4000 طالب / طالبة على مدى الأربعين عاما الماضية وتدريب الطلاب المصريين على المهارات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

* أكثر من 40 عامًا، قامت الولايات المتحدة بتنفيذ البرامج التنموية في مصر والتي تسعى إلى تحسين حياة جميع المصريين.

* تعزيز الفرص الاقتصادية، وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وتمكين المرأة لجميع المصريين وفق البيان.

* تنفيذ هذه الاستثمارات في محافظات صعيد مصر وبصفة خاصة قطاع المياه.

* اتفاق مع وزارة التعاون الدولي المصرية لإضافة 22.8 مليون دولار إلى اتفاقية المساعدة الثنائية للحوكمة الاقتصادية الشاملة لمدة خمس سنوات.

وجدير بالذكر أنه زار وفد برفقة السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، العديد من المواقع التاريخية في القاهرة القديمة، والتي قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمساعدة في الحفاظ عليها، عن طريق خفض المياه الجوفية وتركيب خطوط الصرف الصحي، تتضمن مسجد عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا، وكنيسة القديسة مريم القبطية الأرثوذكسية، والمعروفة أيضًا باسم الكنيسة المعلقة، حيث تم اللقاء مع الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، ويصل البرنامج الذي تبلغ تكلفته 3 ملايين دولار إلى 1500 شاب، وأولياء الأمور وقادة المجتمع في صعيد مصر؛ لدعم التنمية الاقتصادية والتفاهم بين المجتمعات الدينية، وتعزيز وصول الفتيات إلى التعليم والتوظيف.