"حكايات سينا".. في افتتاح موسم صالون مصر المبدعة بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أولى الأمسيات الثقافية بالموسم الفني الجديد الخاص بالنشاط الفكري والثقافي حيث يقام على مسرح دار أوبرا الإسكندرية مساء الاثنين المقبل.

وتبدأ بأمسية ثقافية بعنوان "حكايات من سينا" يقدمها الشاعر الكبير محمد بهجت وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة حيث يتضمن برنامج الأمسية أشعار لكل من صلاح عبد الصبور، فؤاد حداد، صلاح جاهين ومحمد بهجت التى ترتبط بالانتصارات الباسلة والتى عبرت عن قوة وصلابة الشعب المصرى فى مواجهة التحديات فى تلك المرحلة.

يشارك في الأمسية الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك كل من الفنان أحمد عصام والفنانة شروق بفقرة فنية بمجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة.

كما تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً موسيقياً لفريق "نور بروجكت"، بقيادة عازف "الساكسفون" المصري المعروف، نور عاشور، مؤسس الفريق الذي يحمل اسمه، وذلك لأول مرة على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء يوم 23 أكتوبر المقبل.

ويقدم الفريق باقة متميزة من المقطوعات الموسيقية الخاصة به، والتي اشتهر بتقديمها في عدد من الحفلات الفنية الناجحة، بالإضافة إلى فواصل غنائية يتميز فيها صوت "الساكسفون"، منها "نص الطريق، وبفتكرك بعيدة، واسكندرية، ومفتاح الفرج، وإيريني، وحزين، وحلوة حلاوة، واحفظ السر، وهيصوا صقفوا".

وسبق لفريق "نور بروجيكت"، أو "مشروع نور"، تقديم العديد من الحفلات على مسرح "ساقية الصاوي"، وفي عدد من الجامعات المصرية، وعمل "عاشور" عازفاً مع مجموعة من كبار المطربين، أبرزهم محمد منير "الكينج"، كما شارك فى العديد من المهرجانات الموسيقية، من ضمنها مهرجان SOS للموسيقى.