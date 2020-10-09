بالفيديو.. محافظ الإسكندرية يقود ماراثون دراجات على طريق المحمودية

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في ماراثون الدراجات والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ويطلقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر البث المباشر بجميع محافظات مصر تحت شعار "شباب مصر، يهنئ مصر، في عيد النصر".

يأتي الماراثون تزامنا مع مبادرة "إسكندرية بتفرح"، ويشارك فيها ما يزيد عن 1000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية وذلك انطلاقا من محور المحمودية أحد أهم المشروعات القومية بالمحافظة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اطلق فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار احتفالات الإسكندرية بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر.

وتضمنت الفعاليات مسيرة بحرية من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ فرع الإسكندرية، ومهرجان للسباحة بالزعانف والشراع واليخوت والموتوسيكلات البحرية داخل عرض البحر أمام مكتبة الإسكندرية.

واستقل المحافظ "لانش" بالميناء الشرقي ملوحا للمشاركين في الاحتفالات بعلم مصر، مهنئا جميع الحضور بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر 6 أكتوبر.

شارك في الاحتفال كل من الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ومحمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

كما افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الصالة 6 باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، مسبقاً بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن احتفالات الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.