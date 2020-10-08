محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير منطقة "الكيلو 21"

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الكيلو ٢١ اليوم، والتي تتضمن ربط الكوبري القادم من "القاهرة الصحراوي" بطريق الساحل الشمالي، لإنهاء أزمة الاختناق المروري، بحضور رئيس حي العجمي.

وشدد المحافظ علي المسئولين بسرعة نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، وحل أزمة التكدس المروري في تلك المنطقة، للتسهيل علي المواطنين وتحقيق السيولة المروروية.

وفي سياق آخر، عقد محافظ الإسكندرية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها بالمحافظة، لتحديد بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، بما يُسهم فى سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة للمحافظة من خلال المساهمة في تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة الموازنة التشاركية تهدف إلى أن يصبح المواطن شريكا أصيلا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات، في إطار الحرص على تعزيز معايير الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وسارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، وممثلى جامعة الإسكندرية، والمنطقة الروتارية، وقيادات الليونز، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية البحرية، وجامعة فاروس، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.