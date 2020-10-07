محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس وفد الإتحاد الأوروبي لتعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، كريستيان برجر رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

ورحب المحافظ بزيارة السفير إلي الإسكندرية والتي تعد الزيارة الأولى له متمنيا إقامة طيبة علي أرض المحافظة، كما رحب بتعزيز أى تعاون بين الطرفين لافتًا إلى أن المحافظة على إستعداداً للتعاون مع الإتحاد الأوروبي في كافة المجالات وعلى رأسها الأنشطة الإستثمارية.

وتناول اللقاء الحديث عن التحديات التى تواجهها الإسكندرية في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة وتوفير مساكن للمواطنيين، فضلا عن عن المشروعات القومية الكبري التي تم تنفيذها بالمحافظة وعلي رأسها مشروع تطوير محور المحمودية.

وعن مشروع ترام المدينة، أوضح المحافظ أنه تم تجديد عربة ترام تعود إلى عام 1931 بلجيكية الصنع وعربات أخرى من إنتاج 2020 بالإضافة إلى عربة تضم غرف زجاجية للعائلات للحد من إنتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن السكندريين يعشقون ترام المدينة حيث إنها تُعد من التُراث السكندري، فضلا عن أن الدولة تتجه لتعزيز وتطوير النقل الجماعى للحد من الإختناقات المرورية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالحد من انتشار جائحة كورونا لجذب السياحة، أكد الشريف أن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة تطبق بشكل صارم فى المطار والفنادق، مشيرا إلى التزام المواطنين بتطبيقها بشكل جيد.