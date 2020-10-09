11 معلومة عن معرض تراثنا.. ينطلق غدا بـ 600 عارض والسودان ضيف شرف

تبدأ مساء غدٍ السبت، فعاليات معرض "تراثنا"، للحرف اليدوية والتراثية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وترصد "الوطن"، فى هذا التقرير، أبرز المعلومات عن المعرض فى دورته هذا العام:

1- يفتح المعرض أبوابه للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت ويستمر حتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، يوميا من العاشرة صباحا، حتى العاشرة مساءً، والدخول مجانا.

2- تنظيم هذا المعرض، يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، والحرف اليدوية؛ لأهميته الاقتصادية والثقافية، والعمل على التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض، لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

3- المعرض هذا العام يستضيف دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة وأنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.

4- يشارك في المعرض ما يزيد عن 600 مشروع وعارض، من جميع محافظات مصر، ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة.

5- أبرز المنتجات المعروضة هى: "مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجازة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة"، فضلا عن منتجات سيناء.

6- يتضمن المعرض عروضا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور، بحسب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

7- تشارك وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وغرفة الأثاث، وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وغرفة الحرف اليدوية، ومدينة دمياط للأثاث، والغرفة التجارية بدمياط، في المعرض، وفقا للبيان.

8- يشارك في المعرض مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية، والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية)، ورخام الجلالة، وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين "تجلي".

9- يخصص المعرض أيضا جناحا لعرض منتجات ذوي الهمم، وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.

10- يُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

11- الدورة السابقة شارك بها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات الحرفية، محققا مبيعات وتعاقدات بعشرات الملايين.