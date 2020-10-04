وزير الصناعة: تخصيص جناح بمعرض "تراثنا" لمنتجات الجلالة وآخر للمبدعين

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الأنشطة التي طرحتها الوزارة في المجمعات الصناعية، أنشطة بسيطة وصغيرة، ولا تحتاج لتكنولوجيا عالية، مؤكدة أنه من الممكن أن يعمل بها أي مواطن، ويحصل على دعم فني من الوزارة.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة وفرت مساحات صغيرة لا تتجاوز الـ48 مترا، وأخرى بمساحات كبرى، تصل لـ8 آلاف متر، ومن الممكن الحصول على أكثر من وحدة إذا استلزم النشاط مساحات أكبر.

وأوضحت أن الوحدات تم إتاحتها للأشخاص العاملين بدون ترخيص، ويسعون للعمل بشكل رسمي، أو ممن هم خريجوا الثانوية الفنية أو أي كلية، ويستوعبون كيفية تدوير النشاطات المختلفة، كما توفر الوزارة، تدريب حال استلزم الأمر للمتقدمين، ومن يريد ذلك عليه التوجه لجهاز المشروعات لتلقي الخبرة والتمويل.

وأكدت أن مثل تلك الوحدات، طرحتها الدولة لتوفير المنتجات التي كانت تستوردها مصر من الخارج، وصناعتها محليا، سيتم بيع تلك المنتجات فور الانتهاء من تصنيعها: "أنا مش عايزنا نشتري من بره، ولو تم تصنيعها الدولة هتشتريها، ونحن نتيح نموذج متكامل لمساعدة الشاب على النجاح".

وفي سياق آخر، أشارت إلى أن معرض "تراثنا"، الذي أعلنت الوزارة بدأه العام الماضي، سيتم إقامته خلال الفترة من 10 لـ15 من أكتوبر الجاري، على أن يتم تخصيص جناح للمبدعين، وآخر لمنتجات الجلالة، ضمن أجنحة المعرض، وهو أول معرض للحرف اليدوية.

ويشارك فيه كل أصحاب الحرف بالمدن والمحافظات المختلفة، ويتم تجميع المنتجات اليدوية عالية الصنع، وحقق معدلات بيع عالية العام الماضي: "الدورة الثانية هيتم الافتتاح فيها 10 من الشهر الجاري، وخدنا في بالنا كل الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ونأمل أننا عملنا فيه كثير من التغيرات عن العام الماضي".

كما أكدت أن الاجتماع الوزاري الموسع الذي تم عقده عبر "الفيديو كونفرانس" للوزراء المعنيين بالدول الثلاث مصر والأردن والعراق، جاء لبحث توصيات القمة الثلاثية، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ مشروعات التعاون المشتركة، كما تم الاتفاق من حيث المبدأ، على الأنشطة الصناعية التي تسعي العراق للعمل بها بشكل موسع، كما تم الاتفاق على إعداد قائمة لرجال الأعمال المتميزين في تلك المجالات.

وأوضحت أنه جرى الاتفاق مع وزير الصناعة الأردني، على البدء في تنسيق اجتماع موسع مع نظرائهم من الزراعة والري والإسكان، والنقل لبحث سبل التعاون المشترك.