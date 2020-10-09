حملة مكبرة على المطاعم لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا بمدينة بورفؤاد
كتب:
هبه صبيح
10:05 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
صورة ارشيفية
تابعت الحملة المكبرة لإدارة شؤون البيئة بمدينة بورفؤاد ببورسعيد اليوم جولاتها على مطاعم المدينة.
وشدد على أصحاب المطاعم ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدأشرف على الحملة اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.
وأكد أنه تم توجيه إنذارات من مجلس مدينة بورفؤاد فيما يخص المخالفات المباشرة لبعض الأنشطة بالمنشآت لأحكام مواد قانون البيئة وذلك بعد إنتهاء المهلة الممنوحة لازالة جموع المخالفات ومتابعة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال إنه بمتابعة الحملة تبين إزالة المخالفات البيئية لأحد المطاعم وتتمثل فى وجود مخلفات صلبة في غير الاماكن المخصص لها بجوار المدخنة كما تم إلزام العاملين بارتداء الكمامة والقفاز وتوافر المطهرات اللازمة والتنبيه عليهم بالاستمرار في القيام بالتطهير الدائم حرصا على سلامه البيئة وجمع الزيوت المستعملة من خلال الإيصالات الدالة على ذلك والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا.
كما تم إزالة مخالفة وحدة التبريد بنور أحد العقارات تابعة لأحد محال الألبان الصناعية والتى تصدر ضوضاء عن عنها تزعج سكان العقار ,كما تم استعجال جهاز شئون البيئة لأخذ القياسات الخاصة بالحرارة و تم التنبيه بالاستمرار في القيام بالتطهير والمحافظة على النظافة العامة.
وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن مجلس المدينة يتلقى شكاوى متنوعة من السكان خاصة بالنظافة والإشغالات وغيرها ويتم فحصها على الفور خاصة شكوى بشأن وجود سنتر للدروس الخصوصية وتزاحم الطلاب وأولياء الأمور عنده مما يسبب العدوى لانتشار فيروس كورونا.
وأوضح أنه تم تتبع الشكوى وقامت إدارة الرخص والاشغالات بالمرور والمتابعة وغلق الأماكن المخالفة حيث تم تشميع مسكن بإسكان الحزب الوطنى مخالف بالعمل بالدروس الخصوصية مع إتخاذ الاجراءات القانونية تجاة المخالفين .وفى إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد قامت إدارة الحدائق بالعمل بمدرسة جواد حسنى الابتدائية بتقليم الأشجار وتهذيبها مع قص للهيش والاعشاب الضارة ورفع المخلفات بعد إنتهاء الاعمال .