حملة مكبرة على المطاعم لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا بمدينة بورفؤاد

تابعت الحملة المكبرة لإدارة شؤون البيئة بمدينة بورفؤاد ببورسعيد اليوم جولاتها على مطاعم المدينة.

وشدد على أصحاب المطاعم ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدأشرف على الحملة اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأكد أنه تم توجيه إنذارات من مجلس مدينة بورفؤاد فيما يخص المخالفات المباشرة لبعض الأنشطة بالمنشآت لأحكام مواد قانون البيئة وذلك بعد إنتهاء المهلة الممنوحة لازالة جموع المخالفات ومتابعة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال إنه بمتابعة الحملة تبين إزالة المخالفات البيئية لأحد المطاعم وتتمثل فى وجود مخلفات صلبة في غير الاماكن المخصص لها بجوار المدخنة كما تم إلزام العاملين بارتداء الكمامة والقفاز وتوافر المطهرات اللازمة والتنبيه عليهم بالاستمرار في القيام بالتطهير الدائم حرصا على سلامه البيئة وجمع الزيوت المستعملة من خلال الإيصالات الدالة على ذلك والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا.

كما تم إزالة مخالفة وحدة التبريد بنور أحد العقارات تابعة لأحد محال الألبان الصناعية والتى تصدر ضوضاء عن عنها تزعج سكان العقار ,كما تم استعجال جهاز شئون البيئة لأخذ القياسات الخاصة بالحرارة و تم التنبيه بالاستمرار في القيام بالتطهير والمحافظة على النظافة العامة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن مجلس المدينة يتلقى شكاوى متنوعة من السكان خاصة بالنظافة والإشغالات وغيرها ويتم فحصها على الفور خاصة شكوى بشأن وجود سنتر للدروس الخصوصية وتزاحم الطلاب وأولياء الأمور عنده مما يسبب العدوى لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تتبع الشكوى وقامت إدارة الرخص والاشغالات بالمرور والمتابعة وغلق الأماكن المخالفة حيث تم تشميع مسكن بإسكان الحزب الوطنى مخالف بالعمل بالدروس الخصوصية مع إتخاذ الاجراءات القانونية تجاة المخالفين .وفى إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد قامت إدارة الحدائق بالعمل بمدرسة جواد حسنى الابتدائية بتقليم الأشجار وتهذيبها مع قص للهيش والاعشاب الضارة ورفع المخلفات بعد إنتهاء الاعمال .