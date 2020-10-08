غدا.. ماراثون للدراجات وتكريم أبطال أكتوبر في بورسعيد

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن ببورسعيد، تنظيم مارثون للدراجات، غدًا، ضمن إطار احتفالات الذكرى 47 لنصر السادس من أكتوبر، بمشاركة النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود حسين، وحسن عمار، مرشحا القائمة الوطنية والمقعد الفردي بمجلس النواب 2020، وكافة قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وأكد الحزب أن الفاعلية المقررة غدًا ستشهد تكريم أبطال أكتوبر من أبناء محافظة بورسعيد، بالمقر الرئيسي للحزب بنطاق حي الشرق، في اطار توجيهات المهندس اشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.

من جانبه أكد "اللمعي"، أن ماراثون الدراجات الهوائية يبدأ من حجر ديلسيبس بمشاركة المئات، ضمن إحتفالات نصر أكتوبر 1973، لافتًا إلى أن الماراثون رسالة قوية من شباب مصر كتهنئة منهم لأبطال أكتوبر وذويهم، وتأييداً للقيادة السياسية .

وأوضح "اللمعي"، أن الحزب سينظم أيضاً فعالية لتكريم أبطال أكتوبر من أبناء محافظة بورسعيد، على تضحياتهم التي بذلوها للدفاع عن أرض مصر.

يذكر أن أهالي بورسعيد احتفلوا بنصر أكتوبر المجيد على أنغام الأغاني الوطنية في ميدان الشهداء، ورفعوا الإعلام ولافتات تأييد الرئيس السيسي وسط هتافات "تحيا مصر يحيا السيسي" ومشاركة السيدات اللائي حرصن على النزول والمشاركة في الاحتفال مع أسرهن لتأكيد حبهن لمصر ولدعم الرئيس السيسي الذى أنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية.