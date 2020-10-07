استعدادا للشتاء.."مناخ بورسعيد" يستكمل تطهير بالوعات الأمطار

استكمل التنفيذيون بحي المناخ أعمال تطهير بالوعات الأمطار من الرمال والمخلفات ورفع المخلفات الناتجة عن التطهير بنطاق الحى استعدادا لفصل الشتاء.

وتابع الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ استكمال أعمال الحملة حيث تم تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار ورفع الرمال والمخلفات منها وتعبئة الرمال والمخلفات الناتجة عن التطهير بشكاير ورفعها، وذلك فى إطار خطة الحي للاستعداد للموسم الشتوي.

وأوضح بكري أنه تم استكمال أعمال نظافة وتطهير بالوعات الأمطار مرورا بامتداد شارع الجهاد وشارع محمد الألفي خلف مستشفى النصر بنطاق حي المناخ، وجاري استكمال الأعمال بالمرور تباعا بكافة المناطق والشوارع بنطاق الحي.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي استكمالا لأعمال تطهير بلوعات الأمطار التى تتم مرورا بكافة الشوارع بنطاق حى المناخ طبقا للخطة الموضوعة من الحىيبمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة المنشآت الصحية بالحى

وفي نفس السياق، شن حي المناخ ببورسعيد حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 7 مخازن خردة وإزالة أكشاك وتقفيلات مبانى مخالفة بمنطقة c6.

وقاد الحملة الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ واستهدفت متابعة ورفع الإشغالات والمخالفات والتعديات بمنطقة C6 بنطاق حي المناخ، وأكد بكري أنه تم خلال الحملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد 7 مخازن تستخدم للخردة والفرز، كما تم إزالة اكشاك وتقفيلات مخالفة وبدون ترخيص كما تم رفع مخلفات وأدوات تستخدم للخردة والفرز.

وأوضح أنه وردت للحي شكاوى عن وجود مخازن تستخدم لجمع الخردة والفرز ما يتسبب فى تجميع وتراكم المخلفات والخردة ويسبب تلوث البيئة وانتشار القوارض والحشرات ويعد ذلك مخالفة للنشاط المخصص المخازن.

وأشار إلى أنه تم تنظيم الحملة على الفور وشارك فيها الإدارات المعنية بالحي، الاشغالات والأملاك والمتابعة والرخص والمتابعة والتفتيش والبيئة والورش، وقامت الحملة بالمرور بمنطقة C6 بنطاق الحي، وتم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم متابعة قيام أصحاب مخالفات البناء بتقديم طلبات تصالح بالحي.

وتأتي هذه الحملة استكمالا للحملات والمتابعات اليومية لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بكافة المناطق بنطاق حي المناخ بمشاركة القيادات وفريق العمل بالإدارات المعنية بالحي.