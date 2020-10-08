محافظ بورسعيد يفتتح برنامج "شطارة" لمكافحة البطالة

يفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برنامج "شطارة" التابع لمؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، بحديقة الأمل، مساء غد، الجمعة، ويضم البرنامج ورش للحرف اليدوية والصناعية وأخرى لتعليم الأطفال والشباب على المشغولات اليدوية والرسم.

وقالت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن برنامج "شطارة" هو أحد برامج المؤسسة للتمكين الإقتصادي ومكافحة البطالة، يربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية من خلال بتوفير كورسات لتطوير مهاراتهم بما يناسب سوق العمل.

وأضافت أن تدشين البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لغير القادرين والاهتمام بالشباب، وانطلاقا ًمن الدور المشترك الذي تقوم به الدولة في دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني لتحسين حياة المواطن في المناطق الأكثر احتياجا.

ويقدم البرنامج تدريبات لأصحاب الحرف اليدوية والصناعية، ليسهل على الشباب فتح المشروعات وربطهم بـ"المتجر الإلكتروني" وهو عبارة عن منصة لبيع وشراء السلع من منتجات أو خدمات أو معلومات عبر شبكة الإنترنت.

وتستهدف مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، التي يشرف عليها الدكتور "أحمد عمر هاشم" إلى تقديم نموذج فريد للعمل الخيري في مصر، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا في كل المحافظات، ودعم جهود الدولة في محاربة العشوائيات، وظواهر البطالة، وتعديل السلوك، من خلال برنامج " كشك أخلاق"، الذي يعد أول مشروع تنموي يربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد من خلال أبحاث ودراسات للحالات المستفيدة.