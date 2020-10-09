رامي صبري: "خليني أشوفك تاني" تريند يوتيوب ومليون مشاهدة

احتفل المطرب رامي صبري مع جمهوره عبر موقع التدوينات "تويتر"، لوصول أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني" إلى مليون مشاهدة.

وعلق رامي: "خليني أشوفك تاني⁧‫" تريند يوتيوب ومليون مشاهدة في اليوم الأول".

وكان رامي صبري طرح منذ أيام عبر حسابه على "فيسبوك"، بوستر أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني"، كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع أسامة عبدالهادي.

وعلّق على البوستر: "قريبا.. قريبا خليني أشوفك تاني 8 أكتوبر على قناة يوتيوب الرسمية وجميع منصات التواصل الاجتماعي وإذاعات الراديو في الوطن العربي".‏⁧‫

الجدير ذكره أن صبري طرح في 30 سبتمبر أغنية "خطيرة" وتصدرت التريند وحققت أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب" في أقل من يوم واحد من طرحها، من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري.

وفي سياق آخر أبدى "صبري" إعجابه بفيديو كليب "اختراع" لتامر حسني ومحمود العسيلي.

وكتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك لزمايلي النجوم تامر وعسيلي أغنية حلوة أوي أوي، ودايمًا بتمنى نعمل كلنا أغاني حلوة مع بعض، عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا مع بعض بأفكار مختلفة.. ألف مليون مبرووك".

ورد تامر حسني قائلًا: "حبيبي يا روميو ألف ألف شكر على ذوقك و يلا بينا أنا مستعد جداً"، وعقب "رامي" قائلًا: الأغنية جاهزة.