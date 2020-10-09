صور.. مؤلفا مسرحية "اللوكاندة" في كواليس العرض الأول

حرص مؤلفا مسرحية "اللوكاندة" كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، على التواجد مع الأبطال في عرض الافتتاح المقام على مسرح الريحاني بوسط البلد، أمس الخميس.

وقال "كيمز" وأحمد عبد الوهاب، في بيان صادر عنهما: "مسرحية اللوكاندة تم كتابتها بنظام جديد وهو "السيت كوم" المسرحي بمعنى شخصيات ومكان ثابت وهو اللوكاندة وتناقش كل يوم فكرة جديدة"، وأضافوا: "لأول مرة نعتمد على ورشة كتابة نقوم بتدريبها والإشراف عليها وبعد عرض المسرحية سيتم عرضها بالتوازي على قناة dmc للجمهور".

"اللوكاندة" تعرض يوم الخميس والجمعة والسبت على مسرح الريحاني بوسط البلد، بطولة أشرف عبد الباقي وحمدي المرغني وويزو وإبرام ودياب، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الجدد الذين شاركوا في مسرحية "جريمة في المعادي".

كما تعرض مسرحية أشرف عبد الباقي "صباحية مباركة"، حاليًا، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، على مسرح "الريحاني" بمنطقة وسط البلد.

يقوم ببطولة المسرحية ثلاثة من نجوم مسرح مصر وهم: علي ربيع وأوس أوس وويزو، ويتولى مهمة الإخراج أشرف عبدالباقي.

وفي السياق ذاته، نشر الفنان علي ربيع، صورة تجمعه بأبطال العرض، وعلق عليها قائلا: "ربنا يوفقنا إن شاء الله، نعمل لكم مسرحية جديدة جميلة بإذن الله، إخراج وإنتاج أستاذ أشرف عبدالباقي، بطولة الناس القمر اللي في الصورة، مسرحية صباحية مباركة يا عريس، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كمز".

وفاجأت مليكة ابنة "ربيع" والدها أثناء ختام أحد العروض لمسرحية "صباحية مباركة" بدخولها تحمل بوكيه ورد، وعلق "ربيع" عبر إنستجرام قائلا: أحلى ورد جالي في حياتي "صباحية مباركة مستنيكم كل أسبوع في المسرح وشكرا يا أغلى جمهور".

الجدير ذكره أنه يتم عرض فيلم "الخطة العايمة" بدور العرض السينمائي، وهو أول فيلم روائي طويل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كيمز، وتدور أحداثه حول مديربنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من إخراج معتز التوني وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.