دراجتك صحتك.. انطلاق ماراثون الدراجات بالغردقة بمشاركة 500 شاب

انطلق ماراثون الدراجات الهوائية بمدينة الغردقة، صباح اليوم الجمعة، تحت شعار "دراجتك صحتك" بمشاركة 500 شاب وفتاة والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وذلك تحت رعاية محافظ البحر الأحمر.

وأطلق اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إشارة البدء عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لماراثون الدراجات تحت شعار «رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك»، احتفالا بنصر أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث انطلق الماراثون من أمام فندق الماريوت جنوب مدينة الغردقة مرورا بطريق الشيراتون مرورا بطريق فلفلة ثم ميدان العروسة مارا بطريق الكورنيش حتى النادي الاجتماعي قاطعاً مسافة نحو 10 كيلو مترا.

شهد الماراثون تواجدا أمنيا مكثفا منذ الصباح الباكر، حيث انتشرت الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة بطول السباق، وأجرت إدارة مرور البحر الأحمر تأمين السباق في ظل توافد العشرات من مختلف الأعمار منذ الصباح على ماراثون الدراجات.

وشارك العشرات من مختلف الأعمار في الماراثون الذي انطلق منذ الصباح بالممشى السياحي، وتسابق فيه فئات الرواد أكبر من 50 عاما لمسافة 5 كيلو، وللشباب 15 كيلو، والفتيات مسافة 7 كيلو متر.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 2000 جنيه على لكل من الفائزين في المستويات الثلات الرواد والفتيات والشباب ويحصل المركز الثانى على 1500 جنيه والثالث على 1000 جنيه.

وقال اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إن الماراثون يأتي ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة "دراجتك صحتك" ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية إلى أن الوزارة تتبني العديد من المبادرات المختلفة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وذلك للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية فى حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.