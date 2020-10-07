ماكيت لخط بارليف وتورتة بعلم مصر.. فنادق الغردقة تحتفل بذكرى النصر

احتفلت فنادق الغردقة السياحية بذكرى نصر أكتوبر المجيد بماكيت لخط بارليف وتورتة بعلم مصر بمشاركة الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق السياحية فى ملحمة شعبية تعكس فرحة المصريين بالنصر العظيم.

وصمم عدد من الشيفات بمدينة الغردقة ماكيت لخط بارليف وبعض المعدات الحربية والطيارات تم تصميمهم برمال البحر والألوان الصناعية وعدد من الجنود وتم تصميمهم من القرع العسلي، حيث شارك الآلاف من نزلاء الفنادق الاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية بتورته تحمل ألوان علم مصر وتعلو وجوههم الفرحة بالنصر العظيم.

وقال عبد الرحيم الحونش الشيف العمومي لأحد الفنادق السياحية المشاركة في الاحتفال بذكرى النصر العظيم إن ماكيت النصر لخط بارليف وقناة السويس شارك فيه 5 شيفات وتم إعداده باستخدام كمية من الرمال الناعمة من على الشاطئ بعد تجفيفها ثم إضافة ألوان صناعية عليها بألوان مياه القناه ورمال الجبال والصحراء التي شهدت أرض المعركة وتم صنعها في ساعة ونصف من الوقت.

واضاف مجدي نصر الشيف النحات بفنادق الاحتفال أنه قام بصنع الجنود والضباط بالحفر على القرع العسلي معتمدا على ذاكرته في حفظ تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة. معبرا عن فخره بنصر أكتوبر ومشاركته في ذكرى الاحتفال بمشاركة عدد من العاملين بالفنادق ونزلاء السياحة.

وأشار محمد السباعي مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن فكرة الاحتفال لاقت قبول العديد من النزلاء المصريين من رواد الفنادق والذين تفاعلوا مع الأغاني الوطنية حاملين أعلام مصر ويتراقصون من الفرحة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق، لافتاً إلى أن السياحة الداخلية أنعشت فنادق الغردقة التي استقبلت الآلاف من المصريين وذلك طبقاً للضوابط والاشتراطات الصحية التي اقرتها رئاسة الوزراء بنسبة تشغيل 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية المسموح بها لإعادة التشغيل.