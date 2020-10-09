مدير الجامع الأزهر: لا آثار للحريق.. وجاهزون لاستقبال صلاة الجمعة

قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن الأخير على أتم استعداد لاستقبال المصلين اليوم، خلال صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة، سيكون خطيب الجامع اليوم.

وأوضح "عودة" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الحريق الذي وقع بغرفة بالدور الثالث، لن يكون له أي أثر على الصلاة اليوم؛ فهو محدود وتمت السيطرة عليه بسرعة، مشيرا إل أن لجنة من الأثار حضرت للمسجد، وفحصت الغرفة التي حدث بها الحريق، وأكدت أن آثاره ليست كبيرة.

وأكد مدير الجامع الأزهر، أن الحريق طال الطبقة الأولى أو قشرة السقف الخشبي؛ فالمسجد به طبقتين في الأسقف والأرضيات، والتأثير كان في الطبقات الخارجية من القشرة الخشبية، وأن لجنة من المشيخة، والأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر الدكتور إسماعيل حداد، بحثوا أسباب الحريق، ومدي تأثر المسجد، تنفيذا لقرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعمل تقرير واف عن الحادث، وتقديمه له.

وتابع الدكتور هاني عودة: "الجامع مفتوح من فجر يوم الحريق ولم يغلق، وقمنا بعمل بث مباشر منه، وقمنا بإزالة مخلفات عملية الإطفاء وتنظيف الجامع وتعقيمه على الوجه الأمثل، استعدادا لاستقبال المصلين في سائر الصلوات وفي الجمعة اليوم".

ونشب حريق فجر الخميس، في غرفة ملحقة بالجامع الأزهر، وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث؛ لإخماد النيران.

ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، من أجل السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى ساحة الصلاة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، علق عليه البعض أنه حريق داخل الجامع الأزهر، من جانب باب الصعايدة.

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق الذي نشب داخل غرفة ملحقة بالجامع الأزهر الشريف، لم يعرف أسبابه حتى الآن، وأن هذا الأمر متروك للمعمل الجنائي.

وأضافت المصادر، أن النيران تمكنت من إحداث خسائر محدودة، داخل غرفة تحتوي على كمية من المخلفات والمهملات الخاصة بساحة الصلاة، وأدوات النظافة.

وتابعت المصادر: "قوات الدفاع المدني دفعت بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران، بعد تلقيها البلاغ بدقائق قليلة".

وأجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، اتصالا هاتفيا بقيادات الجامع الأزهر والمشيخة؛ لمتابعة حادث الحريق، الذي نشب في إحدى الغرف التابعة للجامع.

واطمئن الإمام، خلال الاتصال على الجامع وملحقاته، وأن الحريق وقع في إحدى الغرف ولم يمس التجديدات والمناطق الهامة بالجامع، وطالب بموفاته بتقرير شامل، حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.