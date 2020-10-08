القصة الكاملة لحريق الجامع الأزهر: ماس كهربي بغرفة بالدور الثالث

شب حريق في غرفة ملحقة بالجامع الأزهر، وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث لإخماد النيران.

ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى ساحة الصلاة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، علق عليه البعض أنه حريق داخل الجامع الأزهر، من جانب باب الصعايدة.

مدير عام الأزهر يكشف تفاصيل الحريق الذي نشب بجوار الجامع

كشف الشيخ هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف تفاصيل حادث الحريق الذي وقع بجوار الجامع الازهر الشريف بالقاهرة.

وقال عودة خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن ما حدث هو ماس كهربي في غرفة بالدور الثالث بالجامع الأزهر الشريف بناحية شارع الإمام محمد عبده بالباطنية.

وأوضح أنه تم السيطرة على الحريق لافتًا إلى أن الازهر الشريف سيصدر بيان رسمي لطمأنة المواطنين مشددًا على أن الحريق وقع في غرف خالية تمامًا ولم يقع في غرف ممتلئة أو مكاتب.

مصادر أمنية تكشف التفاصيل

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق الذي شب داخل غرفة ملحقة بالجامع الأزهر الشريف، لم يعرف أسبابه حتى الآن، وأن هذا الأمر متروك للمعمل الجنائي.

وأضافت المصادر، أن النيران تمكنت من إحداث خسائر محدودة، داخل غرفة تحتوي على كمية من المخلفات والمهملات الخاصة بساحة الصلاة، وأدوات النظافة.

وتابعت المصادر، أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران، بعد تلقيها البلاغ بدقائق قليلة.

الإمام الأكبر يطمئن على الجامع الأزهر

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، اتصالا هاتفيا بقيادات الجامع الأزهر والمشيخة، لمتابعة حادث الحريق الذي نشب في إحدى الغرف التابعة للجامع.

واطمئن الإمام، خلال الاتصال على الجامع وملحقاته، وأن الحريق وقع في إحدى الغرف ولم يمس التجديدات والمناطق الهامة بالجامع، حيث طالب الإمام بموفاته بتقرير شامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.

الأثار تؤكد سلامة الملحقات الأثرية بالأزهر

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية سلامة الجامع الأزهر وملحقاته الأثرية عقب الحريق الذي شب بأحد الغرب غي الطابق العلوي أعلى باب الصعايدة نجاه منطقة الباطنية.

وقال "طلعت"، في تصريحات لـ"الوطن"، "قامت لجنة اثرية برئاسة أحمد ابو بكر نائب رئيس قطاع الأثار الأسلامية والقبطية واليهودية الدكتور أبو بكر أحمد للوقوف على الأضرار التي لحقت بالجامع الأزهر حيث تبين بالمعاينة الظاهرية عدم وجود أي أضرار سواء بالمبنى أو النقوش والزخارف أو المنقولات الخشبية، حيث اشتعل الحريق نتيجة ماس كهربائي بأحد مصابيح الأضائة بالغرفة التي تستخدم لتخزين بعض المنقولات لأدارة المسجد.