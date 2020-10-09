الزراعة تصدر العدد السابع لأهم أنشطتها خلال أسبوع 

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "انفوجراف" حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 2 وحتى 8 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أعد المركز ملخص بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار العدد الأسبوعي السابع، إلى الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية، سواء الناتجة من الأنشطة النباتية أو الحيوانية، بهدف المساهمة في حماية البيئة من التلوث وتحقيق عائد اقتصادي إضافي للمزارعين، وتوفير فرص عمل، فضلا عن ترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس ادارة مركز البحوث الزراعية، والذي أكد خلاله أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، وخاصة فيما يتعلق بقضايا تحديث الري وإنتاج تقاوى الخضر وتحسين السلالات الوراثية للمواشي والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحصر التصنيفي والتوسع الأفقي والرأسي.

وشملت أنشطة القصير خلال الأسبوع ذاته أيضا مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لمناقشة انخراط الإيفاد في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة في المنطقة العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور السيد جيلبيرت هونجبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" ودينا صالح المدير الإقليمي للايفاد لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا، وبحضور وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والممثلين الدائمين للدول العربية بالصندوق، كذلك اجتماعه مع اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة تنمية الريف المصري رؤية الإدارة الجديدة لتفعيل الأهداف العامة التي قامت من أجلها الشركة، والمنهج العلمي الذي ستنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووفقا للحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة، انتتهى باحثو مركز بحوث الصحراء من تنفيذ وتركيب محطة لتحلية مياه آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة أهالي قرية شماس بسيدي براني محافظة مطروح، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وبتمويل من مؤسسة مصر الخير، كذلك بلغت مساحة ما تم تجميعه وتدويره من قش الأرز نحو 616 ألف و638 فدان على مستوى الجمهورية، كما بلغت كمية القش مليون و119 ألف و330 طن وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات: الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وخلال الأسبوع أيضا اجتاز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجديد الاعتماد الدولي للأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الخامس والعشرون على التوالي، كما عقدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتعاون مع شركة محاصيل مصر والمجلس التصديرية للحاصلات الزراعية المؤتمر الأول من نوعه للاحتفال بنجاح المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الـ GPS في مدينه أسيوط عاصمة الذهب الأحمر في المنطقة العربية وإفريقيا، كذلك تم تنفيذ عشرة قوافل بيطرية بقرى محافظة البحيرة وتم فحص عدد 6976 حيوان منهم 2858 حالة باطنه وجراحة كما تم تحصين عدد 580 حيوانا بالتحصينات غير سيادية وتم تلقيح عدد 583 حالة تلقيح اصطناعي وتم أخذ 18 عينة دم ومسحة للمساهمة في عمل الخريطة الوبائية للأمراض التناسلية بالمناطق محل عمل القوافل وتم علاج 2457 حالة أمراض ومشاكل تناسلية وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية كما تم الكشف على 480 حالة مشاكل تناسلية مزمنة وتستدعي التدخل بالتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية الانتهاء من تحصين مليون و154 ألف و518 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم 678 ألف و844 رأس أبقار، 385 ألف و276 رأس جاموس، 68 ألف و117رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز حتى 3 أكتوبر، كما تم تحصين مليون و135 ألف و678 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 662 ألف و498 رأس أبقار، 382 ألف و413 رأس جاموس، 66 ألف و895 رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز، 1591 رأس جمال حتى 3 أكتوبر أيضا.

وانتهى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال هذا الأسبوع، من إصدار نحو 446 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تم الموافقة على تسجيل 90 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 56 محلية، و34 مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كذلك تم الموافقة على تطوير ورفع كفاءة 15 مركز تجميع ألبان طبقا للمواصفات القياسية بتمويل قدره 9,400 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري، وضبط ما يقرب من 21 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيواني بمخازن غير مرخصة في أحد المحافظات الساحلية.