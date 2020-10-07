وزير الزراعة يشارك في احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومي

شارك وزير الزراعة السيد القصير، في احتفالات محافظة الغربية، اليوم، بعيدها القومى، بحضور الدكتورطارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمدعطا، نائب المحافظ، والمهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعه وأعضاء مجلس الشيوخ، وتم تنظيم عرض فرعوني للأطفال، بمشاركة الفنانة حنان شوقي.

يذكر أن محافظة الغربية، تحتفل بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر بإقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار "صنع بأيدينا" وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية، ومارثون رياضي، وافتتاح عدداً من المشروعات الرياضية.

وشهد المحافظ، طابور العرض الفني والرياضي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ووجه التهنئة في كلمته لشعب الغربية الذي ضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن أرضة منذ 222 عام حين طرد وقتها فلول الحملة الفرنسية.

وأعطي المحافظ شارة بدء مراسم طابور العرض الذي تقدمه حملة الأعلام من الشباب والرياضة وأندية التطوع وأشبال وزهرات الكشافة، وفرق الموهوبين في كرة القدم والسلة واليد ولاعبي المشروع القومي للموهبة الرياضية، واختتمت فقرات الشباب والرياضة باستعراض مميز لـ 500 شاب وفتاة من مراكز الشباب مرتدين الزي الموحد.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بتقديم عروض فنية قدمتها الاتحادات الطلابية والموسيقى النحاسية تلاها عروض رياضية قدمتها مدارس الإصلاح والعهد الحديث والرافعي واختتمت التربية والتعليم عرضها بالعرض الفرعوني بسماتيك الأول.

وفي نهاية العرض تحرك موكب العربات في اصطفاف مميز من أمام المنصة يتقدمها 48 عربة من عربات الزهور بمشاركة جميع المديريات والمدن والأحياء يليها سيارات المرور وشرطة النجدة والحماية المدنية والإنقاذ وكشف المفرقعات وسيارات الإسعاف والتي ستجوب شوارع المدينة والعودة مرة أخرى الي أرض الطابور.

وعقب طابور العرض قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بافتتاح معرض صنع بأيدينا والذي يضم ٥٠ عارضًا لشركات ومؤسسات مجتمع مدني وجهات حكومية وذلك لعرض المنتجات المحلية على مدار ١٥ يوما حيث يتم تقديم منتجات للجمهور عبارة عن منتجات أحذية وملابس ودهانات ومنتجات خاصه بالمدارس و تابلوهات هاند ميد عبارة عن فتلة ومسمار.