الزراعة تخصص 9.4 مليون جنيه لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بـ4 محافظات

اعتمدت اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان برئاسة مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تمويل 9,4 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة 15 مركزا لتجميع الألبان في 4 محافظات.

وقال الصياد، إنّ الاهتمام بإنشاء مراكز جديدة لتجميع ألبان في مناطق تمركز صغار مربي ماشية ومنتجي الألبان، ورفع كفاءة وتطوير مراكز التجميع القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج، ما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خاصة أنّ مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن.

وأكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية مشيرا إلى توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنشاء مراكز لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة في تلك المحافظات، طبقا للمواصفات القياسية، حتى تكون نموذجا يحتذى به للقطاع الخاص.

من جانبه، قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنّه جرى إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، وجرى استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل، وهناك تنسيق وتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان، بصناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل.

‏وأضاف سليمان أنّ وزير الزراعة وجّه بتشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيا على أرض الواقع، وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز والتي ترفع بدورها تقريرها الفني للعرض على اللجنة التنسيقية، للبت في اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.