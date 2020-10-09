بمرتب يبدأ من 1500.. طرق الحصول على قرض سيارة بقيمة تصل لمليون جنيه

يظل حلم امتلاك سيارة خاصة هو الأكثر سعيا لتحقيقه، حيث يرغب الكثيرون في امتلاك سيارة تساعده على قضاء مشاويره الشخصية وتسهيل الذهاب إلى العمل، وتقدم العديد من البنوك قروض الحصول على السيارات المستعملة والجديدة لمساعدة المواطنين على امتلاك سيارة بنظام التقسيط.

ويقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارة الجديدة بدون ضامن وبمرتب يبدأ من 1500 جنيه، وتمويل يصل حتى مليون جنيه، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة بقيمة مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، كالتالي:

مزايا قرض السيارة

- يمكن الحصول على قرض السيارة دون الحاجة إلى ضامن.

- تصل قيمة التمويل حتى مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- تختلف فترات السداد حسب اتفاق العميل مع البنك بحد أقصى 7 سنوات.

- أسعار عوائد تنافسية.

- برامج خاصة لموظفي الشركات.

- يبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- برامج متنوعة لكل قطاعات العملاء.

- يتم الحصول على القرض بدون مصاريف استعلام ائتماني.

- يتم الحصول على القرض بدون مصاريف فتح حساب.

شروط الحصول على قرض السيارة

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وتكون سارية.

- فاتورة مرافق حديثة وتكون وفقاً للسياسة المعتمدة من البنك.

الرسوم والعمولات

- يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً.

- عمولة السداد المبكر للقرض الكلي والجزئي 3% من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.