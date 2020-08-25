وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة وتدريب في البنك الأهلي المصري

تحرص العديد من البنوك على توفير فرص عمل لذوي الخبرة وحديثي التخرج بمساعدتهم على بدأ حياتهم المهنية والعملية، ويقدم البنك الأهلي المصري عدد من الوظائف الشاغرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج، كما يقدم برنامج التدريب الصيفي 2020 لطلاب الجامعات، وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وخطوات التقديم للوظائف وفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي، كالتالي:

وظائف ذوي الخبرة

شروط التقدم للوظائف

- ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة عليا بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- أن يكون للمتقدم خبرة 3 سنوات فأكثر.

- أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

خطوات التقدم لوظائف ذوي الخبرة بالبنك الأهلي

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- الضغط على خانة الوظائف.

- اختيار خانة ذوي الخبرات.

- قراءة الشروط المطلوبة واضغط على خانة "اقبل الشروط".

- ثم الضغط على خانة قدم طلبك الآن.

وظائف حديثي التخرج

التخصصات المطلوبة

- كلية التجارة وما يعادلها وكليات الاقتصاد وما يعادلها.

- كلية إدارة الأعمال.

- إدارة الموارد البشرية.

- إدارة البنوك.

- علوم حاسب.

- كلية الحقوق.

- كليات هندسة الحاسبات.

شروط التقدم للوظائف

- أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات أو الكليات الأكاديميات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- حاصل على تقدير عام لا يقل عن جيد.

- ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عند التعيين عن 28 عامًا.

- أن يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للرقم القومي.

خطوات التقديم

- الدخول على الموقع الرسمي للبنك.

- إدخال بيانات الرقم القومي الخاصة وتأكيدها.

- تسجيل البيانات المطلوبة في الخانات الموجودة.

- في حالة القبول، سيتم التواصل مع مقدم طلب الوظيفة عن طريق رسالة نصية على الهاتف من قطاع الموارد البشرية بالبنك.

برنامج تدريب الخريجين للطلبة لعام 2020

الكليات والتخصصات المطلوبة

- كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

- إدارة الأعمال والبنوك وإدارة الموارد البشرية وما يعادلها.

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية شعبة اقتصاد.

- كليات علوم الحاسب وهندسة الحاسب.

- كليات الحقوق ومايعادلها من شهادات.

شروط التقدم

- أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات والكليات والأكاديميات المعتمده من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون تقديرات السنوات الماضية جيد جدا فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- كارنية الجامعة.

- إثبات قيد أو بيان نجاح مثبت به السنة الدراسية للطالب، والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

للتقدم لتدريب البنك الأهلي لعام 2020، يمكن ملأ استمارة البيانات الموجودة على الموقع الرسمي للبنك الأهلي، من خلال اختيار أيقونة "الوظائف المتاحة"، أعلى يمين الصفحة الرئيسىة، ثم اختيار "برنامج خريجي 2020".