"الخشت": إطلاق جامعة القاهرة الدولية قريبا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في التحول من المركزية إلي اللامركزية بنسبة ٧٥% ، مضيفا أنه قريبا سيتم الإعلان عن موعد افتتاح فرع جامعة القاهرة الدولي، مضيفا أن جامعة القاهرة نجحت الفترة الأخيرة في استرداد معهد الاورام ٥٠٠٥٠٠، موضحا أنه يأمل في افتتاحه خلال عام، فضلا عن الاستعداد لافتتاح طؤاري القصر العيني خلال شهر أكتوبر.

واضاف الخشت، خلال اعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠، بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أنه على وشك الانتهاء من أكبر مدينة سكنية لأعضاء هيئة التدريس بإجمالي ٤٢٥ عمارة و ٥٠٠٠ شقة.

الخشت: منظومة تعليمية ذكية

وأضاف الخشت أنه جار العمل على الانتهاء من المنظومة التعليمية الإلكترونية لجامعة القاهرة حتى يكتمل تحولها إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث.

وحول الإجراءات الاحترازية استعدادا للعام الدراسي الجديد، أوضح أن الجامعة استطاعت تحقيق تقدمًا كبيرًا وذكرت في 8 تصنيفات دولية، وتجري الجامعة اتفاقيات مع أفضل جامعات عالمية، منوها بأنه قريبا سيتم إطلاق جامعة القاهرة الدولية والتي أصبحت على أرض الواقع.

وأوضح الخشت أن الجامعة نجحت في 3 سنوات في التحول من نظام الإدارة المركزية إلى نظام اللامركزية بنسبة 75%، وهذا فيه نوع من القضاء على البيروقراطية التقليدية التي تعرقل العمل والعملية التعليمية.

في سياق آخر نظمت الجامعة صباح اليوم، عرضًا لأوركسترا وكورال الجامعة؛ أمام الباب الجمهوري بالحرم الجامعي، وتزينت قبة جامعة القاهرة بأعلام مصر احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما.

وقدم فريق أوركسترا وكورال جامعة القاهرة، بقيادة الموسيقار مازن دراز، مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها أغنية "وطني حبيبي"، و "ياحبيبتي يامصر"، و "عاش اللي قال"، و "باسم الله .. الله أكبر"، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد الخشت بأداء فريق الأوركسترا، في إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.